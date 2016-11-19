«Амур» дома переиграл новокузнецкий «Металлург»

Хоккеисты хабаровского «Амура» на домашней арене переиграли новокузнецкий «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Алексей Бывальцев и Томаш Загорна.

Третий «сухой» матч в текущем сезоне на свой счет записал финский голкипер «Амура» Юха Метсола.

После этой встречи «Амур» набрал 35 очков и занимает 14 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Кузня», имея в активе 18 очков, занимает 15 место на «Востоке».

В следующем матче 23 ноября «Амур» на выезде сыграет с «Автомобилистом». «Металлург» днем ранее примет на домашней арене «Нефтехимик».

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