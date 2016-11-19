«Амур» дома переиграл новокузнецкий «Металлург»
Хоккеисты хабаровского «Амура» на домашней арене переиграли новокузнецкий «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.
Заброшенными шайбами у хозяев отметились Алексей Бывальцев и Томаш Загорна.
Третий «сухой» матч в текущем сезоне на свой счет записал финский голкипер «Амура» Юха Метсола.
После этой встречи «Амур» набрал 35 очков и занимает 14 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Кузня», имея в активе 18 очков, занимает 15 место на «Востоке».
В следующем матче 23 ноября «Амур» на выезде сыграет с «Автомобилистом». «Металлург» днем ранее примет на домашней арене «Нефтехимик».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Амур - Металлург Нк - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Бывальцев (Коларж), 24:56 (1:0). Зогорна (Куусела, Кондратьев), 59:40 (2:0).
Место и дата
19 ноября 10:00, Платинум Арена, Онлайн-трансляция