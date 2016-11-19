Голы Лемтюгова и Пережогина принесли победу «Авангарду» над «Адмиралом»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на выезде обыграл «Адмирал» со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Николай Лемтюгов и Александр Пережогин, у хозяев льда единственную шайбу забросил Джеймс Райт.

После этого матча омичи с 64 очками расположились на второй строчке в Восточной конференции, а «Адмирал» там же идет седьмым, имея в активе 45 очков.

В следующем туре «Авангард» 22 ноября примет «Ладу», а команда из Владивостока отправится в Ханты-Мансийск, где 23 ноября сыграет с «Югрой».

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