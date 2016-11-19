Голы Лемтюгова и Пережогина принесли победу «Авангарду» над «Адмиралом»
В матче
регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на выезде обыграл «Адмирал» со счетом
2:1.
В составе
победителей отличились Николай Лемтюгов и Александр Пережогин, у хозяев льда
единственную шайбу забросил Джеймс Райт.
После этого
матча омичи с 64 очками расположились на второй строчке в Восточной
конференции, а «Адмирал» там же идет седьмым, имея в активе 45 очков.
В следующем туре «Авангард» 22 ноября примет «Ладу», а команда из Владивостока отправится в Ханты-Мансийск, где 23 ноября сыграет с «Югрой».
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