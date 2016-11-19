Альберт Демченко: Судя по всему, Саша Перетягин этот сезон, скорее всего, завершил
Главный тренер
сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил, что для Александра Перетягина, который во
время тренировки сломал руку, сезон завершен.
«У Саши Перетягина есть серьезные проблемы - он упал на
трассе, и все получилось очень неудачно. Он получил неудачный перелом руки.
Очень обидно, и, судя по всему, Саша этот сезон, скорее всего, завершил. Обидно,
досадно, Александр только начал раскатываться и тут случилось такое неудачное
падение», - сказал Демченко «Р-Спорт».
Напомним, в ходе подготовки к Кубку мира,
во время тренировочных заездов саночники Виктория Демченко и Александр
Перетягин получили переломы рук. Первый этап Кубка мира пройдет в немецком Винтерберге
26-27 ноября.
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