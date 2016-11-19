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Альберт Демченко: Судя по всему, Саша Перетягин этот сезон, скорее всего, завершил

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко заявил, что для Александра Перетягина, который во время тренировки сломал руку, сезон завершен.

«У Саши Перетягина есть серьезные проблемы - он упал на трассе, и все получилось очень неудачно. Он получил неудачный перелом руки. Очень обидно, и, судя по всему, Саша этот сезон, скорее всего, завершил. Обидно, досадно, Александр только начал раскатываться и тут случилось такое неудачное падение», - сказал Демченко «Р-Спорт».

Напомним, в ходе подготовки к Кубку мира, во время тренировочных заездов саночники Виктория Демченко и Александр Перетягин получили переломы рук. Первый этап Кубка мира пройдет в немецком Винтерберге 26-27 ноября.

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