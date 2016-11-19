Сергей Передня: У нас собрался коллектив мужиков
Главный тренер «Луча-Энергии» Сергей Передня прокомментировал победу над «Шинником» (1:0) в 23-м туре первенства ФНЛ.
«У нас собрался коллектив мужиков, которые не только на словах, но и на деле доказывают, что могут добиваться результатов, даже через «не могу». По сравнению с матчем против «Сокола» мы видоизменили схему, начав встречу с четырьмя защитниками, сыграли более агрессивно плюс сработал «стандарт». Не проиграли подборы, борьбу. А после перерыва, вернувшись к тактике с пятью защитниками, действовали уже про счету. Выиграли, считаю, заслуженно», - цитирует специалиста Sportbox.
Команда из Владивостока поднялась на седьмое место. В следующем туре она примет «Тюмень».
Матч
Луч-Энергия - Шинник - 1:0 (1:0)
Голы
Столбовой 10 (1:0).
Состав
Луч-Энергия: Гаврилов, Пискунов, Грицаенко, Голубев, Попов, Машнев (Кашкавал, 90), Ребко, Носов (Пономаренко, 55), Килин (Белоногов, 85), Гриднев, Столбовой (Гордиенко, 73)
Шинник: Яшин, Евсеев, Гоцук, Царикаев (Мугинов, 78), Чистяков, Ятченко (Цховребов, 85), Нетфуллин (Подоляк, 68), Сиротов, Султонов (Ослоновский, 76), Низамутдинов, Земсков
Предупреждения:
нет - Нетфуллин, 19; Мугинов, 80; Царикаев, 80
Судья:
Тимур Арсланбеков (Россия)
Место и дата
19 ноября 09:20, Динамо, Онлайн-трансляция