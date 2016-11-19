Сергей Передня: У нас собрался коллектив мужиков

Главный тренер «Луча-Энергии» Сергей Передня прокомментировал победу над «Шинником» (1:0) в 23-м туре первенства ФНЛ.

«У нас собрался коллектив мужиков, которые не только на словах, но и на деле доказывают, что могут добиваться результатов, даже через «не могу». По сравнению с матчем против «Сокола» мы видоизменили схему, начав встречу с четырьмя защитниками, сыграли более агрессивно плюс сработал «стандарт». Не проиграли подборы, борьбу. А после перерыва, вернувшись к тактике с пятью защитниками, действовали уже про счету. Выиграли, считаю, заслуженно», - цитирует специалиста Sportbox.

Команда из Владивостока поднялась на седьмое место. В следующем туре она примет «Тюмень».