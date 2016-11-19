Александр Перетягин: Второй перелом за год - очень обидно
Российский
саночник Александр Перетягин, сломавший руку, заявил, что врачи не могут назвать дату восстановления.
«Я
совершил ошибку на входе в последний вираж. Теперь лежу в больнице, вчера мне
сделали операцию, скрепили сломанную кость винтами. Врачи пока не могут сказать
точную дату моего восстановления. Второй перелом за год - очень обидно»,
- сказал Перетягин ТАСС.
В
январе нынешнего года 24-летний спортсмен получил перелом ноги во время
тренировочного спуска в немецком Кенигсзе. Спортсмен сумел полностью
восстановиться к началу этого сезона, но вчера в
ходе подготовки к Кубку мира, во время тренировочных заездов саночники
Виктория Демченко и Александр Перетягин получили переломы рук.
Напомним,
первый этап Кубка мира пройдет в немецком Винтерберге 26-27 ноября.