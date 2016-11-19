Александр Перетягин: Второй перелом за год - очень обидно

Российский саночник Александр Перетягин, сломавший руку, заявил, что врачи не могут назвать дату восстановления.

«Я совершил ошибку на входе в последний вираж. Теперь лежу в больнице, вчера мне сделали операцию, скрепили сломанную кость винтами. Врачи пока не могут сказать точную дату моего восстановления. Второй перелом за год - очень обидно», - сказал Перетягин ТАСС.

В январе нынешнего года 24-летний спортсмен получил перелом ноги во время тренировочного спуска в немецком Кенигсзе. Спортсмен сумел полностью восстановиться к началу этого сезона, но вчера в ходе подготовки к Кубку мира, во время тренировочных заездов саночники Виктория Демченко и Александр Перетягин получили переломы рук.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет в немецком Винтерберге 26-27 ноября.