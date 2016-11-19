Виталий Мутко: Важно не потерять место в Совете ФИФА

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что России важно сохранить место в Совете ФИФА.

- Обсудим продолжение работы в УЕФА 22 ноября на исполкоме РФС, посоветуемся и можем выдвинуть свою кандидатуру, но выборы проходят на конгрессе УЕФА. Нам важно не потерять место, у нас впереди столько соревнований - чемпионат Европы 2020 года, чемпионат мира 2018-го, столько событий. Вопрос, как УЕФА на это смотрит, будем в этом отношении консультации вести, - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, что очередные выборы представителей организации в совет ФИФА пройдут 5 апреля 2017 года.

