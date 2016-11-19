Виталий Мутко: Еременко подвел себя и свой клуб

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с дисквалификацией полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

- Ситуация очень негативная, плохая, бьющая по имиджу спортсменов. Что сейчас может сказать руководство ЦСКА, если человек и себя, и свой клуб, и футбол, и спорт в целом подвел? Но ЦСКА - наш российский клуб, и мы всегда старались его поддерживать, и будем поддерживать дальше. Что же касается Еременко, все взрослые люди - знают, что делают, сами выбирают, как им жить, - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, в пятницу УЕФА сообщил, что с 6 октября 2016 года 29-летний Еременко дисквалифицирован вследствие положительного допинг-теста, сданного после сентябрьского матча группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и ЦСКА. В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.