Мисхат Фахрутдинов: Победа нам нужна была любой ценой
Главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов поделился впечатлениями от игры регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга».
- После серии неудач победа нам нужна была любой ценой. Возможно было не так красиво и зрелищно для болельщиков, но мы свою задачу выполнили. Имели хорошие шансы, но все же хромает у нас реализация. Готовимся к выездной серии.
Мы неплохо играли всю домашнюю серию. Сегодня были шороховатости, груз поражений давит, немного сковывает. Что есть, то есть, но 4 очка мы взяли, - передает слова Фахрутдинова пресс-служба «Металлурга».
Напомним. что «Амур» в субботу на домашней арене переиграл «Кузню» со счетом 2:0.
Матч
Амур - Металлург Нк - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Бывальцев (Коларж), 24:56 (1:0). Зогорна (Куусела, Кондратьев), 59:40 (2:0).
Место и дата
19 ноября 10:00, Платинум Арена, Онлайн-трансляция