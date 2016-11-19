Мисхат Фахрутдинов: Победа нам нужна была любой ценой

Главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов поделился впечатлениями от игры регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга».

- После серии неудач победа нам нужна была любой ценой. Возможно было не так красиво и зрелищно для болельщиков, но мы свою задачу выполнили. Имели хорошие шансы, но все же хромает у нас реализация. Готовимся к выездной серии.

Мы неплохо играли всю домашнюю серию. Сегодня были шороховатости, груз поражений давит, немного сковывает. Что есть, то есть, но 4 очка мы взяли, - передает слова Фахрутдинова пресс-служба «Металлурга».

Напомним. что «Амур» в субботу на домашней арене переиграл «Кузню» со счетом 2:0.