Владимир Поткин: Подобного внимания к шахматам не было давно и это отражается на игре Сергея и Магнуса

Представитель тренерского штаба Сергея Карякина гроссмейстер Владимир Поткин поделился впечатлениями от матча за мировую шахматную корону.

«Хочется, прежде всего, отметить огромную поддержку, как наших соотечественников, так и коренных американцев, которые часто подходят в игровом зале, на улице с пожеланиями удачи. Это очень помогло адаптироваться нам к пребыванию в Нью-Йорке. Подобного внимания к шахматам не было давно, и, безусловно, это отражается на игре и Сергея и Магнуса.

Если в первых партиях соперники присматривались к друг другу, то уже следующие поединки показали огромный настрой на борьбу. Особенно зрелищными считаю третью и пятую партии матча, где высокий уровень защиты как Сергея, так и Магнуса позволил сохранить статус-кво.

В таком матче всегда соперники преподносят друг другу сюрпризы, поэтому мы идем вместе сплоченной командой, сохраняя на всей дистанции позитивную атмосферу», - сказал Поткин «Российской газете».

Напомним, Карякин и Карлсен завершили вничью шестую партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке. Таким образом, после шести партий, каждая из которых завершилась вничью, счет равный – 3:3.

«Советский спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.