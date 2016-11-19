Владимир Поткин: Подобного внимания к шахматам не было давно и это отражается на игре Сергея и Магнуса
Представитель
тренерского штаба Сергея Карякина гроссмейстер Владимир Поткин поделился
впечатлениями от матча за мировую шахматную корону.
«Хочется, прежде всего, отметить огромную поддержку, как
наших соотечественников, так и коренных американцев, которые часто подходят в
игровом зале, на улице с пожеланиями удачи. Это очень помогло адаптироваться
нам к пребыванию в Нью-Йорке. Подобного внимания к шахматам не было давно, и,
безусловно, это отражается на игре и Сергея и Магнуса.
Если в первых партиях
соперники присматривались к друг другу, то уже следующие поединки показали
огромный настрой на борьбу. Особенно зрелищными считаю третью и пятую партии
матча, где высокий уровень защиты как Сергея, так и Магнуса позволил сохранить
статус-кво.
В таком матче всегда соперники преподносят друг другу
сюрпризы, поэтому мы идем вместе сплоченной командой, сохраняя на всей
дистанции позитивную атмосферу», - сказал Поткин «Российской газете».
Напомним, Карякин и
Карлсен завершили вничью шестую партию матча за мировую шахматную корону,
который проходит в Нью-Йорке. Таким образом, после шести партий, каждая из
которых завершилась вничью, счет равный – 3:3.
«Советский спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.