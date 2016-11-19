Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург0 : 0Локомотив
Футбол  Динамо- : -Зенит-2
Футбол  Боруссия- : -Бавария
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Арсенал
Футбол  Анжи- : -Уфа
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владислав Третьяк: ФХР попросит «Филадельфию» отпустить Проворова на молодежный ЧМ

Источник:  ТАССКомментарии

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация намерена обратиться к «Филадельфии» с просьбой отпустить защитника Ивана Проворова на молодежный чемпионат мира.

«Мы планируем вступить в переговоры с «Филадельфией» по этому вопросу. Если же по каким-то причинам Проворов окажется в юниорской лиге или Американской хоккейной лиге, то шанс договориться и увидеть его на молодежном чемпионате мира увеличится еще больше, так как эти турниры проводят хоккейные ассоциации США и Канады», - цитирует Третьяка ТАСС.

Проворов принял участие во всех 18 матчах своего клуба в нынешнем сезоне НХЛ и отдал семь голевых передач.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Монреале и Торонто. На предварительном раунде сборная России сыграет с командами Чехии, Швеции, Финляндии и США.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Калверт, Холтби, Летанг – звезды дня в НХЛНападающий «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Калверт признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.«Никакой Макдэвид или Мэттьюз пока не затмили Овечкина». Пять гвоздей (видео)«Никакой Макдэвид или Мэттьюз пока не затмили Овечкина». Пять гвоздей (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Евгений Малкин: Против «Айлендерс» вышли в хорошем настроенииРоссийский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного первенства НХЛ против «Айлендерс».Гарт Сноу: В проблемных ситуациях можно увидеть характер игрокаГенеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Гарт Сноу рассказал журналистам, что, несмотря на неудачный старт команды в чемпионате, продолжает доверять главному тренеру команды Джеку Капуано.«Калгари» проиграл «Чикаго», Анисимов и Панарин отдали по передачеХоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Чикаго».НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Детройт», «Калгари» уступил «Чикаго» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Каролина» обыграла «Монреаль», Марков отдал два голевых пасаХоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Монреаль».25 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» одолеть «Рейнджерс»Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нью-Йорк Рейнджерс».Голевой пас Орлова помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Детройту».«Питтсбург» в овертайме дожал «Айлендерс»Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Питтсбургу».Владислав Третьяк: Сбор российской «молодежки» начнется 8 декабряГлава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что сбор национальной команды перед молодежным чемпионатом мира начнется 8 декабря.Лео Комаров: Продолжаю следить за успехами «Динамо»Нападающий «Торонто» Лео Комаров рассказал, что продолжает следить за московским «Динамо».Браун, Дубник и Нил – звезды дня в НХЛНападающий «Торонто» Коннор Браун признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).Cостав в тумане. «Молодежка» проиграла третий матч Суперсерии подрядCостав в тумане. «Молодежка» проиграла третий матч Суперсерии подрядМолодежная сборная России завершила Суперсерию третьим поражением кряду и уступила канадцам с общим счетом 2-4.Данила Квартальнов: Мы поняли, что ничего такого сверхъестественного у канадцев нетКапитан молодежной сборной России Данила Квартальнов прокомментировал результат Суперсерии с командами канадских молодежных лиг.Ничья Карлсена и Карякина, поражение «молодежки» в Канаде и $700 млн за АПЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.НХЛ. «Торонто» разгромил «Флориду», «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и другие матчи дняВсе матчи игрового дня в Национальной хоккейной лиге на нашем портале.19 сэйвов Варламова и гол Григоренко не помогли «Колорадо» в матче с «Далласом»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду одержал победу над «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2.Кучеров возглавил гонку бомбардиров в НХЛ. Тарасенко – 7-й, Анисимов – 10-йРоссийский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров в матче с «Баффало» забросил шайбу, что позволило ему возглавить гонку бомбардиров в НХЛ.Молодежная сборная России уступила юниорской лиге Квебека в заключительном матче СуперсерииМолодежная сборная России (U-20) проиграла в шестом матче традиционной выставочной Суперсерии. Подопечные Валерия Брагина уступили сборной юниорской лиге Квебека со счетом 1:4.

Филадельфия
Филадельфиякалендарьстатистика
Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика
Иван Проворов
Иван Провороввсе новости
Владислав Третьяк
Владислав Третьяквсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение