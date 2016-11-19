Владислав Третьяк: ФХР попросит «Филадельфию» отпустить Проворова на молодежный ЧМ

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация намерена обратиться к «Филадельфии» с просьбой отпустить защитника Ивана Проворова на молодежный чемпионат мира.

«Мы планируем вступить в переговоры с «Филадельфией» по этому вопросу. Если же по каким-то причинам Проворов окажется в юниорской лиге или Американской хоккейной лиге, то шанс договориться и увидеть его на молодежном чемпионате мира увеличится еще больше, так как эти турниры проводят хоккейные ассоциации США и Канады», - цитирует Третьяка ТАСС.

Проворов принял участие во всех 18 матчах своего клуба в нынешнем сезоне НХЛ и отдал семь голевых передач.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Монреале и Торонто. На предварительном раунде сборная России сыграет с командами Чехии, Швеции, Финляндии и США.