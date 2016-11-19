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Сергей Карасев: От отца достается в три-четыре раза больше, чем остальным игрокам

Источник:  Радио «Зенит»Комментарии

Форвард «Зенита» Сергей Карасев рассказал о совместной работе со своим отцом Василием Карасевым.

– Люди ошибаются, когда говорят, что я вернулся под крыло отца. Да, наверное, шансов он даст чуть больше. Но это серьезная ответственность. Да и отец понимает: если он будет давать мне по 40 минут в каждом матче, а результата нет, то он станет первым, кто уйдет со своего поста. Мы оба это понимаем. Я должен оправдать его доверие, ведь это была его инициатива, чтобы я вернулся в Россию.

– Вы получаете от него так много критики.
– Да, в три-четыре раза больше, чем все остальные. И это нормально. Он и тренер, и отец. Он не может относиться ко мне так же, как и к другим игрокам. Потому что они должны понимать: раз с меня такой спрос, значит и им тоже нужно работать. А еще я не могу ответить на упреки как отцу. Партнеры по команде все видят, – сказал Карасев в интервью «Радио «Зенит».

Напомним, Сергей Карасев играл под руководством отца в «Триумфе» до 2013 года. Затем баскетболист уехал в НБА, где выступал за «Кливленд Кавальерс» (2013-2014) и «Бруклин Нетс» (2014-2016). Летом 2016-го 23-летний форвард вернулся в Россию и подписал с «Зенитом» двухлетний контракт.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ-2016/17 Карасев провел четыре матча, где, в среднем, набирал 16,5 очков за игру. 30 октября в матче с ВЭФом форвард получил травму плеча. По словам игрока, восстановление займет до полутора месяцев.

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