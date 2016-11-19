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«Интер» готов заплатить «Атлетико» 50 млн евро за Симеоне

Источник:  Corriere dello SportКомментарии
Диего Симеоне
Диего СимеонеИсточник: Reuters

Руководство миланского «Интера» собирается предложить 50 миллионов евро мадридскому «Атлетико» за контракт главного тренера Диего Симеоне, сообщает Corriere Dello Sport.

Контракт аргентинца рассчитан до 2018 года и в данный момент он является самым высокооплачиваемым тренером среди команд чемпионата Испании.

В начале ноября нынешнего года руководство миланского клуба отправило в отставку голландца Франка де Бура и назначило на его место Стефано Пиоли.

Отметим, что итальянский клуб принадлежит китайскому холдингу Suning Group, который ранее купил права на трансляции АПЛ за рекордные 700 миллионов долларов.

Напомним, после 12 матчей чемпионата Италии «Интер» расположился на девятом месте, имея в активе 17 очков. В следующем туре «Интер» завтра, 20 ноября сыграет с «Миланом».

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