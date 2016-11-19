Михаил Осинов: Тренер «Ростова» вышел победителем из противостояния с «Рубином»

Бывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов поделился мнением о матче 14-го тура РФПЛ, в котором ростовчане на выезде сыграли вничью с «Рубином» (0:0).

«Мне нравится, что «Ростов» все ценят и опасаются, относятся к команде как к гранду чемпионата. «Рубин» очень насторожено играл, боялся попасть под быструю контратаку гостей. Во втором тайме у Сердара Азмуна был хороший момент, который реализовать было необходимо, но не получилось. А так, эпизодов опасных вроде больше и не было. Игра была равной, и до игры я бы на 0:0 не поставил бы, потому что в прошлом году казанцы уступили «Ростову» дома 0:3, наверняка хотели взять реванш у Курбана Бердыева. Думаю, что тренер ростовчан вышел победителем из этого противостояния, несмотря на ничейный результат», - цитирует Осинова Rusfootball.info.

«Ростов» с 21 очком занимает на данный момент пятое место, «Рубин» с 19 баллами идет восьмым.





