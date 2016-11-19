Михаил Осинов: Тренер «Ростова» вышел победителем из противостояния с «Рубином»
Бывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов поделился мнением о матче 14-го тура РФПЛ, в котором ростовчане на выезде сыграли вничью с «Рубином» (0:0).
«Мне нравится, что «Ростов» все ценят и опасаются, относятся к команде как к гранду чемпионата. «Рубин» очень насторожено играл, боялся попасть под быструю контратаку гостей. Во втором тайме у Сердара Азмуна был хороший момент, который реализовать было необходимо, но не получилось. А так, эпизодов опасных вроде больше и не было. Игра была равной, и до игры я бы на 0:0 не поставил бы, потому что в прошлом году казанцы уступили «Ростову» дома 0:3, наверняка хотели взять реванш у Курбана Бердыева. Думаю, что тренер ростовчан вышел победителем из этого противостояния, несмотря на ничейный результат», - цитирует Осинова Rusfootball.info.
«Ростов» с 21 очком занимает на данный момент пятое место, «Рубин» с 19 баллами идет восьмым.
Матч
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, Набиуллин, Мвила, Лестьенн (Девич, 71), Жемалетдинов, Жонатас, Рочина (Гарсия, 80)
Ростов: Джанаев, Гранат, Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 83), Калачёв, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 77)
Предупреждения:
Жемалетдинов, 79 - Гацкан, 29; Навас, 57
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция