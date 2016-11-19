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Радионова победила на этапе Гран-при в Пекине и выступит в финале серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Елена Радионова
Елена РадионоваИсточник: Associated Press

Россиянка Елена Радионова победила в соревнованиях одиночниц на проходящем в Пекине пятом этапе серии Гран-при по фигурному катанию и гарантировала себе участие в финале серии.

В субботу Радионова по итогам произвольной программы стала первой, получив от судей 135,15 балла и с общим результатом по сумме двух программ 205,90 балла одержала победу на этапе.

Таким образом, Радионова стала одной из участниц финальных соревнований во Франции, который пройдет в Марселе с 8 по 11 декабря.

Второй стала фигуристка из Канады Кэйтлин Осмонд. Еще одна представительница России Елизавета Туктамышева набрала по сумме 192,57 балла и заняла третье место.

Фигурное катание
Серия Гран-при
Пятый этап
Пекин, Китай
Женщины. Итоговое положение

1. Елена Радионова (Россия) — 205,90.
2. Кэйтлин Осмонд (Канада) — 196,00.
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 192,57.

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