Радионова победила на этапе Гран-при в Пекине и выступит в финале серии

Россиянка Елена Радионова победила в соревнованиях одиночниц на проходящем в Пекине пятом этапе серии Гран-при по фигурному катанию и гарантировала себе участие в финале серии.

В субботу Радионова по итогам произвольной программы стала первой, получив от судей 135,15 балла и с общим результатом по сумме двух программ 205,90 балла одержала победу на этапе.

Таким образом, Радионова стала одной из участниц финальных соревнований во Франции, который пройдет в Марселе с 8 по 11 декабря.

Второй стала фигуристка из Канады Кэйтлин Осмонд. Еще одна представительница России Елизавета Туктамышева набрала по сумме 192,57 балла и заняла третье место.

Фигурное катание

Серия Гран-при

Пятый этап

Пекин, Китай

Женщины. Итоговое положение



1. Елена Радионова (Россия) — 205,90.

2. Кэйтлин Осмонд (Канада) — 196,00.

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 192,57.