«Оренбург» – «Локомотив». Стартовые составы команд
Футбольный клуб «Локомотив» объявил стартовый состав на матч
с «Оренбургом», который пройдет в рамках 14-го тура чемпионата России.
«Локомотив»: Гилерме, Шишкин, Пейчинович, Чорлука, Янбаев, Михалик, Денисов. И, Фернандеш, Касаев, Миранчук, Майкон.
Запасные: Абаев, Лобанцев, Лапшов, Денисов. В, Игнатьев, Логашов, Ндинга , Коломейцев, Самедов , Хенти, Шкулетич, Галаджан.
«Оренбург»: Гутор, Полуяхтов, Воробьев, Нехайчик, Андреев, Бреев, Коронов, Афонин, Кацалапов, Благо, Адесойе.
Запасные: Руденко, Абакумов, Жунич, Бамба, Шогенов, Саная, Ефремов, Померко, Батов, Делькин.
Составы на матч #ОренбургЛокомотив pic.twitter.com/9NHpjlJkDR— ФК Оренбург (@fcorenburg) 19 ноября 2016 г.
Встреча начнется в 14:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого матча.
Чемпионат России
14-й тур
Матч
Состав
Оренбург: Гутор, Андреев, Кацалапов, Ойеволе, Полуяхтов, Георгиев, Коронов, Афонин, Бреев, Воробьёв, Нехайчик
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Янбаев, Шишкин, Чорлука, Михалик, Фернандеш, Миранчук, Касаев, Денисов И., Майкон
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
19 ноября 14:30, Газовик, Текстовая трансляция