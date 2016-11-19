Павлюченко отыграл DJ-сет, чтобы помочь больному мальчику

В Екатеринбурге накануне прошло необычное благотворительное мероприятие, в котором приняли участие футболисты «Урала».

Как сообщает NDNews, изюминкой вечера, прошедшего в одном из баров города, стало выступление нападающего «оранжево-черных», экс-форвард сборной России Романа Павлюченко. Он встал за диджейский пульт и полтора часа играл для гостей заведения, среди которых находились его партнеры по команде – в частности, Артем Фидлер и Георгий Чантурия.

DJ-сет Романа Павлюченко был благотворительным - «Урал» помогает 13-летнему футболисту Даниле Сивчуку, у которого обнаружили острый миелобластный лейкоз. В конце ноября ему предстоит операция по пересадке костного мозга, и на препараты для трансплантации требовался почти миллион рублей.

В воскресенье «Урал» сыграет на выезде с «Краснодаром» в 14-м туре чемпионата России.