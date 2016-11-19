Юрий Васильков: Допускаю, что игроки клубов РФПЛ позволяют себе употреблять кокаин

Бывший врач сборной России и московского «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.

- Эта «зараза» погуляла где-то по Европе, а теперь пришла к нам, это закономерность. Молодые люди, к сожалению, хотят все и сразу, что и случилось -- Еременко решил играть на высоком уровне и пробовать эту «заразу». Потерять игрока на ровном месте - это просто преступление, это пятно останется на нем на долгие годы. Вполне допускаю, что футболисты клубов чемпионата России периодически позволяют себе употреблять кокаин. Понимаете, это модно. Но есть презумпция невиновности, поэтому ничего не могу сказать ни про одного футболиста.- передает слова Василькова ТАСС.

Напомним, в пятницу УЕФА сообщил, что с 6 октября 2016 года 29-летний Еременко дисквалифицирован вследствие положительного допинг-теста, сданного после сентябрьского матча группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и ЦСКА. В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.