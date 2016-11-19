Илья Михалев: Задержка матча с «Шинником» – это лишь «звоночек» к тому, что дальше могут быть бойкоты матчей

Нападающий «Луча-Энергии» Илья Михалев прокомментировал задержку начала матча с «Шинником» из-за протеста футболистов.

«Задержали начало встречи, хотели таким образом обратить внимание руководства клуба на то, что мы питаемся и добираемся до матчей за свой счет, чтобы платили вовремя заработную плату. Мы понимаем, что проблемы у всех, но не до такой же степени - «висят» премиальные за прошлый год и за этот. Хочется, чтобы была хоть какая-то помощь.

Как мы понимаем, помощь должна прийти. Обещали, что в понедельник будут деньги, поэтому мы ждем. Задержкой встречи хотели показать, что команда может делать серьезные шаги. Но это был лишь «звоночек» к тому, что дальше могут быть и бойкоты тренировок и матчей. Но мы верим и надеемся, что нам все отдадут до отъезда домой. Будем ждать», – сказал Михалев ТАСС.

Напомним, футболисты «Луча-Энергии» вышли на матч 23-го тура первенства ФНЛ против «Шинника» с опозданием на 20 минут в знак протеста против невыплаты им заработной платы.

Добавим, что встреча завершилась победой «Луча» со счетом 1:0.

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23-й тур