Илья Михалев: Задержка матча с «Шинником» – это лишь «звоночек» к тому, что дальше могут быть бойкоты матчей
Нападающий «Луча-Энергии» Илья Михалев прокомментировал
задержку начала матча с «Шинником» из-за протеста футболистов.
«Задержали начало встречи, хотели таким образом обратить
внимание руководства клуба на то, что мы питаемся и добираемся до матчей за
свой счет, чтобы платили вовремя заработную плату. Мы понимаем, что проблемы у
всех, но не до такой же степени - «висят» премиальные за прошлый год
и за этот. Хочется, чтобы была хоть какая-то помощь.
Как мы понимаем, помощь должна прийти. Обещали, что в понедельник будут деньги,
поэтому мы ждем. Задержкой встречи хотели показать, что команда может делать
серьезные шаги. Но это был лишь «звоночек» к тому, что дальше могут
быть и бойкоты тренировок и матчей. Но мы верим и надеемся, что нам все отдадут
до отъезда домой. Будем ждать», – сказал Михалев ТАСС.
Напомним, футболисты «Луча-Энергии» вышли на матч 23-го тура первенства ФНЛ против
«Шинника» с опозданием на 20 минут в знак протеста против невыплаты им
заработной платы.
Добавим, что встреча завершилась победой «Луча» со счетом 1:0.
ФНЛ
23-й тур
Матч
Луч-Энергия - Шинник - 1:0 (1:0)
Голы
Столбовой 10 (1:0).
Состав
Луч-Энергия: Гаврилов, Пискунов, Грицаенко, Голубев, Попов, Машнев (Кашкавал, 90), Ребко, Носов (Пономаренко, 55), Килин (Белоногов, 85), Гриднев, Столбовой (Гордиенко, 73)
Шинник: Яшин, Евсеев, Гоцук, Царикаев (Мугинов, 78), Чистяков, Ятченко (Цховребов, 85), Нетфуллин (Подоляк, 68), Сиротов, Султонов (Ослоновский, 76), Низамутдинов, Земсков
Предупреждения:
нет - Нетфуллин, 19; Мугинов, 80; Царикаев, 80
Судья:
Тимур Арсланбеков (Россия)
Место и дата
19 ноября 09:20, Динамо, Онлайн-трансляция