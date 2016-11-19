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Владимир Пономарев: ЦСКА зимой придется приобрести 2-3 игроков

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о гостевой победе армейцев над «Арсеналом» (1:0) в 14-м туре РФПЛ.

- Игры нет никакой, и это естественно. В атаке все плохо, в защите напряженно. Непростая ситуация, нужно до конца первой части сезона как-то протянуть, а зимой в любом случае придется выложить определенную сумму и приобрести 2-3 игроков, - сказал Пономарев.

ЦСКА с 25 очками занимает на данный момент третье место.

В следующем туре красно-синие 26 ноября примут «Рубин».

Матч

Арсенал - ЦСКА - 0:1 (0:1)

Голы

Миланов 20 (0:1).

Состав

Арсенал: Левашов, Беляев, Хагуш, Горбатюк, Вергара, Ершов, Форбс (Власов, 81), Горбатенко, Максимов, Стеклов, Бурмистров

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Щенников, Головин, Ионов (Набабкин, 73), Натхо, Вернблум, Миланов (Игнашевич, 90), Чалов (Траоре, 83)

Предупреждения:

Хагуш, 80; Горбатенко, 82 - Щенников, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

18 ноября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция

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