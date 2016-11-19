Владимир Пономарев: ЦСКА зимой придется приобрести 2-3 игроков
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о гостевой победе армейцев над «Арсеналом» (1:0) в 14-м туре РФПЛ.
- Игры нет никакой, и это естественно. В атаке все плохо, в защите напряженно. Непростая ситуация, нужно до конца первой части сезона как-то протянуть, а зимой в любом случае придется выложить определенную сумму и приобрести 2-3 игроков, - сказал Пономарев.
ЦСКА с 25 очками занимает на данный момент третье место.
В следующем туре красно-синие 26 ноября примут «Рубин».
Матч
Голы
Миланов 20 (0:1).
Состав
Арсенал: Левашов, Беляев, Хагуш, Горбатюк, Вергара, Ершов, Форбс (Власов, 81), Горбатенко, Максимов, Стеклов, Бурмистров
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Щенников, Головин, Ионов (Набабкин, 73), Натхо, Вернблум, Миланов (Игнашевич, 90), Чалов (Траоре, 83)
Предупреждения:
Хагуш, 80; Горбатенко, 82 - Щенников, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция