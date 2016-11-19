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«Кайрат» Аршавина проиграл в финале Кубка Казахстана «Астане»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках финала Кубка Казахстана «Астана» обыграла «Кайрат» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Астаны» Джуниор Кабанга. 

Экс-футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук приняли участие в матче, но полезными действия на поле не отметились.

Напомним, что «Астана» в этом году в третий раз подряд стала чемпионом страны.

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