«Кайрат» Аршавина проиграл в финале Кубка Казахстана «Астане»
В рамках финала Кубка Казахстана «Астана» обыграла «Кайрат» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил нападающий «Астаны» Джуниор Кабанга.
Кубок наш!!! «Астана» — обладатель Кубка Казахстана 2016!!! pic.twitter.com/0pednCl44f— FC Astana (@fca_kz) 19 ноября 2016 г.
Экс-футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук приняли участие в матче, но полезными действия на поле не отметились.
Напомним, что «Астана» в этом году в третий раз подряд стала чемпионом страны.
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