Анатолий Карпов: Карякин играет все более уверенно

12-й чемпион мира Анатолий Карпов подвел итог отрезка из шести партий матча за шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным.



- Пока что, после пройденной половины турнира, Сергей молодец. Дважды был в опасных положениях по ходу матча, но находил возможность спастись. Он играет все более уверенно, и эту уверенность надо сохранить до конца. Каждая ничья увеличивает его шансы на завоевание шахматной короны, - цитирует Карпова ТАСС.

Напомним, Карякин и Карлсен завершили вничью шестую партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Нью-Йорке. «Советский спорт» вел онлайн-трансляцию этой партии.

Таким образом, после шести партий, каждая из которых завершилась вничью, счет равный – 3:3.