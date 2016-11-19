Александр Бубнов: В исходе матча «Анжи» – «Уфа» сомневаюсь больше всего

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Анжи» – «Уфа», который состоится в рамках 14-го тура чемпионата России.

«В исходе этого поединка сомневаюсь больше всего: ничья или победа хозяев? Склонюсь всё же к последнему варианту, мотивируя это тем, что после разгромного поражения от «Локомотива» «Анжи» максимально мобилизуется, а у «Уфы» не сыграет удалённый в прошлом туре капитан Засеев. Прогноз: 2:1», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, встреча начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Чемпионат России

14-й тур