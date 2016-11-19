Александр Бубнов: В исходе матча «Анжи» – «Уфа» сомневаюсь больше всего
Футбольный
эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Анжи» – «Уфа»,
который состоится в рамках 14-го тура чемпионата России.
«В исходе
этого поединка сомневаюсь больше всего: ничья или победа хозяев? Склонюсь всё
же к последнему варианту, мотивируя это тем, что после разгромного поражения от
«Локомотива» «Анжи» максимально мобилизуется, а у «Уфы» не сыграет удалённый в
прошлом туре капитан Засеев. Прогноз: 2:1», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, встреча начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Чемпионат России
14-й тур
Матч
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
19 ноября 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
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