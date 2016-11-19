Александр Пережогин: Мне нравится забивать, поэтому я очень радуюсь, когда это получается

Нападающий «Авангарда» Александр Пережогин поделился эмоциями после волевой победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала».

- 950 матчей в карьере – серьезный рубеж. Что для тебя значит эта цифра?

- 950 – это не тысяча. Но приятно, что осталось не очень много до этого юбилея. Буду его ждать. Жаль, что детские матчи не учитываются – тогда тысячи полторы было бы точно в карьере (смеется)! Мы с нашей командой 1983 года рождения под руководством Сергея Рафаэльевича Герсонского сыграли очень много матчей.

- Какая часть карьеры для тебя наиболее памятна?

- Никогда не задумывался об этом. Каждый матч важен – они же все учитываются. Но все, мне кажется, помнят свой первый матч: тренер Владимир Васильевич Голубович поставил меня на игру в Омске, мне было лет 16, я даже один раз по воротам бросил. Мне казалось, все вокруг такие сильные, взрослые. Ну и, конечно, знаковыми становятся игры, в которых завоевываешь кубки, медали. Они тоже запоминаются.

Помню первый гол в НХЛ. В первом же матче за «Монреаль» я вышел и забил «Нью-Йорк Рейнджерс». Алексей Ковалёв мне отдал передачу, и я вышел «один в ноль» и забросил в ближнюю «девятку».

- Уже шесть подряд побед у «Авангарда». За счёт чего? В каком состоянии команда сейчас?

- Думаю, об этом не надо думать. Надо выходить и отдаваться игре, работать и совершенствоваться как в индивидуальном мастерстве, так и в командном - к плей-офф. - рассказал Пережогин в интервью пресс-службе омского клуба.



Напомним, что «Авангард» на выезде переиграл «Адмирал» со счетом 2:1. Победная шайба в матче на счету Александра Пережогина, для которого эта встреча стала 950 в карьере.