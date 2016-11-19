«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», которые сегодня встретятся в 12-м туре чемпионата Англии.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан, Кэррик, Эррера, Мата, Погба, Марсьяль, Рэшфорд.
Запасные: Ромеро, Блинд, Лингард, Шнайдерлин, Янг, Мемфис, Руни.
«Арсенал»: Чех, Мустафи, Косьельни, Дженкинсон, Монреаль, Коклен, Эль-Ненни, Рэмзи, Озил, Уолкотт, Санчес.
Запасные: Оспина, Гиббс, Габриэль, Джака, Окслейд-Чемберлен, Айвоби, Жиру.
Встреча начнется в 15:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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