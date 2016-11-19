«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Стартовые составы

Роберт Мак: Пришлось потратить некоторое время на то, чтобы понять, чего именно хочет Луческу

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал об адаптации к требованиям главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу и сравнил стиль игры петербургского клуба с «Арсеналом».