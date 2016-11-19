Владимир Семенов: С «Адмиралом» сыграли терпеливо, грамотно

Старший тренер «Авангарда» Владимир Семенов прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала».

- У нас третья игра на выезде, но несмотря на это ребята находились в хорошем физическом состоянии, здорово двигались. Сыграли терпеливо, грамотно, выполнили игровое задание, которое было предложено им перед матчем. Взяли три очка, едем домой.

Предложили ребятам плавную игру, более простой хоккей. Как можно меньше играть у себя в обороне, выводить шайбу в среднюю зону, пробивать в зону соперника и там играть. Это сработало, все было здорово. Хочу сказать откровенно: нравится профессиональное отношение ребят. Они понимают, что от них требуется, и выполняют это.

- Стопроцентный результат после перерыва у нас что дома, что на выезде. В чем секрет?

- Никакого секрета, просто ребята отдавались игре, старались, профессионально подходили к своей работе. передает слова Семенова официальный сайт омской команды.



Напомним, что «Авангард» на выезде переиграл «Адмирал» со счетом 2:1.