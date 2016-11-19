Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург1 : 1Локомотив
Футбол  Динамо0 : 0Зенит-2
Футбол  Боруссия- : -Бавария
Футбол  Манчестер Юнайтед1 : 1Арсенал
Футбол  Анжи0 : 0Уфа
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Андриевский: В матче с «Авангардом» беззубо сыграли в атаке

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер «Адмирал» Александр Андриевский прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

 - Мы, можно сказать, беззубо сыграли в атаке.  Да, пару моментов создали, но, по большому счету, хороших голевых эпизодов у нас не было. От этого всё идёт: надо забивать больше голов, тем более дома, тем более когда соперник приезжает к нам играть третий матч. Больше активности, больше нагнетания – у нас сегодня этого не было. Я думаю, это сыграло определенную роль в  итоговом результате.

 - В чем причина спада у команды? Может быть, дело в «физике»?
- Мы разве сегодня уступили в движении? Нет. Не хочется вдаваться в рассуждения. Мастерство Пережогина сегодня сыграло роль во втором голе от «Авангарда» – он принял шайбу и мгновенно кистевым броском забросил. А у нас нападающий выезжает на голевую позицию и ищет пас. Вот и вся разница. Я бы не сказал, что это спад. В голове у ребят, возможно, что-то: тяжело перестраиваться, очень беззубо играем в атаке, очень мало создаем голевых моментов – в этом вся проблема, я считаю. Ломаем голову над тем, что не так, – цитирует Андриевского пресс-служба «Авангарда».

Напомним, что «Авангард» на выезде переиграл «Адмирал» со счетом 2:1.

Матч

Адмирал - Авангард - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

Райт (Висневски, Саболич), 24:07 (1:0). Лемтюгов (Соботка, Медведев), 33:19 (1:1). Пережогин (Соботка, Хохряков), 43:02 (1:2).

Место и дата

19 ноября 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Куньлунь», как зеркало нашего хоккея. Кривое и беспощадное«Куньлунь», как зеркало нашего хоккея. Кривое и беспощадноеПочему созданный наспех китайский клуб с ходу оказался твердым постояльцем в зоне плей-офф.«Куньлунь» обыграл «Сибирь»«Куньлунь» дома взял верх над «Сибирью» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.Владимир Семенов: С «Адмиралом» сыграли терпеливо, грамотноСтарший тренер «Авангарда» Владимир Семенов прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала».Александр Пережогин: Мне нравится забивать, поэтому я очень радуюсь, когда это получаетсяНападающий «Авангарда» Александр Пережогин поделился эмоциями после волевой победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала».Владислав Третьяк: ФХР попросит «Филадельфию» отпустить Проворова на молодежный ЧМПрезидент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация намерена обратиться к «Филадельфии» с просьбой отпустить защитника Ивана Проворова на молодежный чемпионат мира.Мисхат Фахрутдинов: Победа нам нужна была любой ценойГлавный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов поделился впечатлениями от игры регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга».«Авангард» хотел вернуть Червенку и Эрата«Авангард» вел переговоры о возвращении чешских нападающих Романа Червенки и Мартина Эрата, однако их не отпустили клубы, сообщает «Чемпионат».Павел Порядин: При Назарове мы стали играть в более агрессивный хоккейНападающий «Нефтехимика» Павел Порядин рассказал, что изменилось в игре команды с приходом на пост главного тренера Андрея Назарова.Голы Лемтюгова и Пережогина принесли победу «Авангарду» над «Адмиралом»В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на выезде обыграл «Адмирал» со счетом 2:1.«Амур» дома переиграл новокузнецкий «Металлург»Хоккеисты хабаровского «Амура» на домашней арене переиграли новокузнецкий «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.Геннадий Столяров: Нам сейчас любой ценой нужны победыКапитан «Нефтехимика» Геннадий Столяров поделился впечатлениями от победы над «Ладой».ЦСКА расторг контракт с Бадом ХоллоуэемМосковский ЦСКА расторг контракт с канадским форвардом Бадом Холлоуэем, сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.«Каждый капитан выберет себе по женщине…» Пять советов по Матчу звезд КХЛ«Каждый капитан выберет себе по женщине…» Пять советов по Матчу звезд КХЛЛига объявила о новом формате Матча звезд КХЛ. Обозреватель «Советского спорта» называет пять фишек, которые украсили бы этот праздник.Кого гнать из КХЛ? 13 кандидатов на вылет из нашего чемпионатаКого гнать из КХЛ? 13 кандидатов на вылет из нашего чемпионатаОбозреватель «Советского спорта» предлагает обсудить решение сократить нашу лигу, «присев» на экватор нашего чемпионата.Артис Аболс: Мягко говоря, многовато пропускаемГлавный тренер «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».Андрей Назаров: Очень сложно играть «бэк ту бэк» с одним и тем же противникомГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».Мэтт Эллисон: Встреча со «Слованом» – это будет большой матч для насНападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Слованом».«Нефтехимик» дома обыграл «Ладу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 5:2 в пользу «Нефтехимика».Лео Комаров: Продолжаю следить за успехами «Динамо»Нападающий «Торонто» Лео Комаров рассказал, что продолжает следить за московским «Динамо».Сергей Гимаев: Последние Матчи звезд КХЛ были очень слабыми, теперь будет другой уровеньЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев поделился мнением об изменении формата Матча звезд КХЛ.

Авангард
Авангардкалендарьстатистика
Адмирал
Адмиралкалендарьстатистика
Александр Андриевский
Александр Андриевскийвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение