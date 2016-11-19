Александр Андриевский: В матче с «Авангардом» беззубо сыграли в атаке

Главный тренер «Адмирал» Александр Андриевский прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

- Мы, можно сказать, беззубо сыграли в атаке. Да, пару моментов создали, но, по большому счету, хороших голевых эпизодов у нас не было. От этого всё идёт: надо забивать больше голов, тем более дома, тем более когда соперник приезжает к нам играть третий матч. Больше активности, больше нагнетания – у нас сегодня этого не было. Я думаю, это сыграло определенную роль в итоговом результате.

- В чем причина спада у команды? Может быть, дело в «физике»?

- Мы разве сегодня уступили в движении? Нет. Не хочется вдаваться в рассуждения. Мастерство Пережогина сегодня сыграло роль во втором голе от «Авангарда» – он принял шайбу и мгновенно кистевым броском забросил. А у нас нападающий выезжает на голевую позицию и ищет пас. Вот и вся разница. Я бы не сказал, что это спад. В голове у ребят, возможно, что-то: тяжело перестраиваться, очень беззубо играем в атаке, очень мало создаем голевых моментов – в этом вся проблема, я считаю. Ломаем голову над тем, что не так, – цитирует Андриевского пресс-служба «Авангарда».

Напомним, что «Авангард» на выезде переиграл «Адмирал» со счетом 2:1.