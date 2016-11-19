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Роберт Мак: Пришлось потратить некоторое время на то, чтобы понять, чего именно хочет Луческу

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал об адаптации к требованиям главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу и сравнил стиль игры петербургского клуба с «Арсеналом».

- Вы дебютировали в «Зените» не сразу, а Луческу говорил, что вам нужно адаптироваться к его стилю игры. Сильно он отличается?
- Я бы так не сказал. У каждого тренера свой менталитет, свой взгляд на игру команды и каждого футболиста. Поэтому мне пришлось потратить некоторое время на то, чтобы понять, чего именно хочет Мистер Луческу. Поначалу было непросто перестроиться, это осложнялось тем, что мы говорили на разных языках. Теперь эта проблема решилась, и я прекрасно понимаю все установки тренера, которые касаются моих действий и команды в целом. Стараюсь делать все возможное, чтобы помочь команде.

- На вашем официальном сайте указаны три любимые команды, и одна из них - «Арсенал». Почему?
- Потому что это моя любимая команда с детства. Когда был маленьким, очень сильно за них болел, а моим любимым игроком был Тьерри Анри. С тех пор многое изменилось, но я все равно слежу за ними и даже немного болею. Мне нравится стиль и та манера игры, которую прививает команде тренер. За ПАОК я провел два отличных сезона, у нас сложились теплые отношения в коллективе. Осталось очень много хороших воспоминаний, связанных с этой командой.

- Вам не кажется, что по стилю игры «Зенит» при Луческу похож на «Арсенал»?
- Согласен. Как и «Арсенал», мы стараемся играть в футбол, отдавать много передач, не ограничиваться простыми забросами вперед без какой-либо цели. Контроль мяча ведет к контролю игры - такую мысль пытается донести до нас тренер. Мистеру нет равных в видении и понимании игры. При работе с таким тренером хочется выполнять все его установки, следовать его указаниям. Если все игроки будут это делать - команда непременно будет побеждать, - сказал Мак в интервью клубному телеканалу «Зенита».

Напомним, Мак перешел в «Зенит» из ПАОКа летом 2016 года. Словак заключил с сине-бело-голубыми четырехлетний контракт. В сезоне 2016/2017 полузащитник провел в чемпионате России девять матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Также на счету 25-летнего футболиста один забитый мяч и одна голевая передача в четырех играх Лиги Европы.

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