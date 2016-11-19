«Сибирь» обыграла «Химки»
«Сибирь» дома взяла верх над «Химками» (1:0) в 24-м туре первенства ФНЛ.
Единственный гол на 88-й минуте забил игрок хозяев поля Артем Коржунов.
Команда из Новосибирска с 25 очками занимает на данный момент 16-е место, подмосковный клуб с 30 баллами остался на девятой строчке.
В следующем туре «Сибирь» 26 ноября примет «Нефтехимик», а «Химки» в тот же день сыграют дома с «Мордовией».
Матч
Голы
Коржунов 87 (1:0).
Состав
Сибирь: Цыган, Качан, Кушнирук, Гладышев, Мищенко, Овсепян (Коржунов, 54, Ларенц, 90), Чеботару, Андреев (Безлихотнов, 54), Глушков, Азаров, Вотинов (Магаль, 85)
Химки: Исупов, Тюнин, Чернышов И., Малания, Шумских, Гащенков, Заика (Кокоев, 87), Казаев (Фадеев, 59), Лапин, Сикорски (Кузьмичёв, 56), Петрусев (Дворников, 56)
Предупреждения:
Безлихотнов, 61 - Казаев, 57
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
19 ноября 13:00, РФЦ Заря, Онлайн-трансляция