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«Енисей» одолел «Волгарь» и поднялся на третье место в ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Енисей» дома взял верх над «Волгарем» (1:0) в 23-м туре первенства ФНЛ.

Единственный гол на 3-й минуте забил нападающий хозяев поля Андрей Козлов.

Команда Андрея Тихонова набрала 37 очков и занимает на данный момент третье место. Астраханцы с 26 баллами – на 15-й строчке.

В следующем туре «Енисей» 26 ноября встретится в гостях со «Спартаком-Нальчиком», а «Волгарь» в тот же день примет «Динамо».

Матч

Енисей - Волгарь - 1:0 (1:0)

Голы

Козлов 3 (1:0).

Состав

Енисей: Опарин, Чичерин, Гультяев, Чернов, Иванов (Цуканов, 86), Коротаев (Кичин, 46), Фатуллаев, Алиев, Ломакин (Семакин, 76), Козлов (Малоян, 77), Камеш

Волгарь: Бучнев, Стешин, Плиев (Болонин, 78), Зуйков, Сутормин, Шалаев, Букия (Газзаев Р., 83), Акбашев (Жабкин, 81), Кабутов, Скворцов (Дышеков, 87), Радченко

Предупреждения:

нет - Шалаев, 61; Кабутов, 65; Газзаев Р., 90; Сутормин, 90

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

19 ноября 13:00, Центральный, Онлайн-трансляция

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