«Енисей» одолел «Волгарь» и поднялся на третье место в ФНЛ
«Енисей» дома взял верх над «Волгарем» (1:0) в 23-м туре первенства ФНЛ.
Единственный гол на 3-й минуте забил нападающий хозяев поля Андрей Козлов.
Команда Андрея Тихонова набрала 37 очков и занимает на данный момент третье место. Астраханцы с 26 баллами – на 15-й строчке.
В следующем туре «Енисей» 26 ноября встретится в гостях со «Спартаком-Нальчиком», а «Волгарь» в тот же день примет «Динамо».
Матч
Голы
Козлов 3 (1:0).
Состав
Енисей: Опарин, Чичерин, Гультяев, Чернов, Иванов (Цуканов, 86), Коротаев (Кичин, 46), Фатуллаев, Алиев, Ломакин (Семакин, 76), Козлов (Малоян, 77), Камеш
Волгарь: Бучнев, Стешин, Плиев (Болонин, 78), Зуйков, Сутормин, Шалаев, Букия (Газзаев Р., 83), Акбашев (Жабкин, 81), Кабутов, Скворцов (Дышеков, 87), Радченко
Предупреждения:
нет - Шалаев, 61; Кабутов, 65; Газзаев Р., 90; Сутормин, 90
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
19 ноября 13:00, Центральный, Онлайн-трансляция