Александр Рязанцев: Карякин устроил проверку Карлсену, но тот оказался к ней готов

Гроссмейстер, действующий чемпион России Александр Рязанцев анализирует шестую партию матч на первенство мира и подводит итог половине матча.

Норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин снова сыграли вничью. «Советский спорт» вел онлайн-трансляцию этой партии. Счет в матче – 3:3.

- Что это было – шестая партия получилась самой короткой?

- Партия развивалась согласно домашнего анализа до тех пор, когда уже тот или иной ход не имел большого значения – в любом случае партия завершилась бы вничью.

- То есть, эта позиция почти до самого эндшпиля стояла на доске дома у обоих гроссмейстеров?

- Думаю, что так. Серей хотел устроить проверку сопернику, но тот оказался к ней готов.