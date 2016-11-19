«Куньлунь» обыграл «Сибирь»
«Куньлунь» дома взял верх над «Сибирью» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Алексей Поникаровский, Чад Ро и Туукка Мянтюля, у гостей - Максим Шалунов.
Китайский клуб на данный момент занимает шестое место в Восточной конференции, команда из Новосибирска идет в ней девятой.
23 ноября «Куньлунь» сыграет на выезде с «Барысом», а «Сибирь» днем ранее примет «Ак Барс».
Матч
Куньлунь Ред Стар - Сибирь - 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)
Голы:
Шалунов (Санников, Артёмов), 17:49 (0:1). Поникаровский (Виклунд, Величкин), 25:12 (1:1). Ро (Виделль, Мянтюля), 38:35 (2:1). Мянтюля (Коллинс, Ро), 39:22 (3:1).
Место и дата
19 ноября 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
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