Серхио Санчес: Болельщики «Рубина» – это топ уровень
Защитник «Рубина» Серхио Санчес прокомментировал результат
матча с «Ростовом» (0:0), который прошел в рамках 14-го тура чемпионата России.
- Еще перед матчем мы знали, что он получится очень сложным.
«Ростов» играет очень компактно и прекрасно работает в обороне. В средней линии
у «Ростова» также подобраны хорошие игроки во главе с Нобоа. Мы знали, что с
самых первых минут нужно действовать компактно, тщательно выжидать моменты для
того, чтобы забить. Думаю, вся игра проходила в середине поля, поэтому обе команды
практически не подходили к штрафным площадкам. Хотя моменты были. Например, мне
немного не повезло в концовке. Я правша, а мяч оказался под левой, я ударил, но
не попал в створ. Мы играли неплохо, дружно, как команда, но тренер остался не
очень доволен, поскольку нам не удалось победить.
- Как вам атмосфера
на стадионе?
Наши болельщики – это топ уровень. Было очень холодно, но они пришли и всю игру поддерживали нас, кричали «Вперед, «Рубин»!». Для нас это очень важно, потому что в конце матча ты видишь свой стадион, болельщиков. Хочу сказать им большое спасибо, с их поддержкой мы будем подниматься выше. Надеюсь, что это не наша позиция в турнирной таблице. По итогам сезона хочется оказаться в зоне Лиги Чемпионов. Это будет просто отличный результат. Нам нужно работать, и если мы будем биться друг за друга, то сможем достичь цели.
После этого матча «Ростов», набрав 21 очко, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» занимает восьмое место.
Чемпионат России
14-й тур
Матч
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, Набиуллин, Мвила, Лестьенн (Девич, 71), Жемалетдинов, Жонатас, Рочина (Гарсия, 80)
Ростов: Джанаев, Гранат, Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 83), Калачёв, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 77)
Предупреждения:
Жемалетдинов, 79 - Гацкан, 29; Навас, 57
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция