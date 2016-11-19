Серхио Санчес: Болельщики «Рубина» – это топ уровень

Защитник «Рубина» Серхио Санчес прокомментировал результат матча с «Ростовом» (0:0), который прошел в рамках 14-го тура чемпионата России.

- Еще перед матчем мы знали, что он получится очень сложным. «Ростов» играет очень компактно и прекрасно работает в обороне. В средней линии у «Ростова» также подобраны хорошие игроки во главе с Нобоа. Мы знали, что с самых первых минут нужно действовать компактно, тщательно выжидать моменты для того, чтобы забить. Думаю, вся игра проходила в середине поля, поэтому обе команды практически не подходили к штрафным площадкам. Хотя моменты были. Например, мне немного не повезло в концовке. Я правша, а мяч оказался под левой, я ударил, но не попал в створ. Мы играли неплохо, дружно, как команда, но тренер остался не очень доволен, поскольку нам не удалось победить.

- Как вам атмосфера на стадионе?

Наши болельщики – это топ уровень. Было очень холодно, но они пришли и всю игру поддерживали нас, кричали «Вперед, «Рубин»!». Для нас это очень важно, потому что в конце матча ты видишь свой стадион, болельщиков. Хочу сказать им большое спасибо, с их поддержкой мы будем подниматься выше. Надеюсь, что это не наша позиция в турнирной таблице. По итогам сезона хочется оказаться в зоне Лиги Чемпионов. Это будет просто отличный результат. Нам нужно работать, и если мы будем биться друг за друга, то сможем достичь цели.

После этого матча «Ростов», набрав 21 очко, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» занимает восьмое место.

Чемпионат России

14-й тур