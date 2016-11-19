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Серхио Санчес: Болельщики «Рубина» – это топ уровень

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Защитник «Рубина» Серхио Санчес прокомментировал результат матча с «Ростовом» (0:0), который прошел в рамках 14-го тура чемпионата России.

- Еще перед матчем мы знали, что он получится очень сложным. «Ростов» играет очень компактно и прекрасно работает в обороне. В средней линии у «Ростова» также подобраны хорошие игроки во главе с Нобоа. Мы знали, что с самых первых минут нужно действовать компактно, тщательно выжидать моменты для того, чтобы забить. Думаю, вся игра  проходила в середине поля, поэтому обе команды практически не подходили к штрафным площадкам. Хотя моменты были. Например, мне немного не повезло в концовке. Я правша, а мяч оказался под левой, я ударил, но не попал в створ. Мы играли неплохо, дружно, как команда, но тренер остался не очень доволен, поскольку нам не удалось победить.

- Как вам атмосфера на стадионе?

 Наши болельщики – это топ уровень. Было очень холодно, но они пришли и всю игру поддерживали нас, кричали «Вперед, «Рубин»!». Для нас это очень важно, потому что в конце матча ты видишь свой стадион, болельщиков. Хочу сказать им большое спасибо, с их поддержкой мы будем подниматься выше. Надеюсь, что это не наша позиция в турнирной таблице. По итогам сезона хочется оказаться в зоне Лиги Чемпионов. Это будет просто отличный результат. Нам нужно работать, и если мы будем биться друг за друга, то сможем достичь цели.

После этого матча «Ростов», набрав 21 очко, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» занимает восьмое место. 

Чемпионат России
14-й тур

Матч

Рубин - Ростов - 0:0

Состав

Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, Набиуллин, Мвила, Лестьенн (Девич, 71), Жемалетдинов, Жонатас, Рочина (Гарсия, 80)

Ростов: Джанаев, Гранат, Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 83), Калачёв, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 77)

Предупреждения:

Жемалетдинов, 79 - Гацкан, 29; Навас, 57

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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