«Спартак» обыграл «Амкар» в матче молодежных команд

В матче 14-го тура молодежного первенства «Спартак» обыграл «Амкар» со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Олег Красильниченко, Егор никулин и Александр Ломовицкий, у гостей единственный мяч забил Вадим Чухланцев.

После этого матча красно-белые поднялись на третье место в таблице, имея в активе 27 очков, а команда из Перми расположилась на 14-м месте с девятью очками.

В следующем туре подопечные Дмитрия Гунько 25 ноября сыграют на выезде с «Тереком», а «Амкар» в этот же день примет «Арсенал».

Напомним, основные составы команд сыграют завтра, 20 ноября. Начало матча в 17:00 по московскому времени.