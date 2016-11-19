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«Спартак» обыграл «Амкар» в матче молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 14-го тура молодежного первенства «Спартак» обыграл «Амкар» со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Олег Красильниченко, Егор никулин и Александр Ломовицкий, у гостей единственный мяч забил Вадим Чухланцев.

После этого матча красно-белые поднялись на третье место в таблице, имея в активе 27 очков, а команда из Перми расположилась на 14-м месте с девятью очками.

В следующем туре подопечные Дмитрия Гунько 25 ноября сыграют на выезде с «Тереком», а «Амкар» в этот же день примет «Арсенал».

Напомним, основные составы команд сыграют завтра, 20 ноября. Начало матча в 17:00 по московскому времени. 

Матч

Спартак (мол) - Амкар (мол) - 3:1 (2:0)

Голы

Красильниченко 30 (1:0). Никулин 36 (2:0). Чухланцев 50 (2:1). Ломовицкий 72 (3:1).

Состав

Спартак (мол): Аверкиев, Рассказов (Шигорев, 84), Мамин, Костылев (Феофилактов, 90), Красильниченко, Ломовицкий, Горовых (Разделкин, 84), Бабаев, Никулин, Цыганков, Маликов (Гордеочук, 90)

Амкар (мол): Аржевитин (Красильников, 46), Бурков, Ромащенко, Мосунов, Кондрашов (Енев, 71), Гусейнов, Аушев, Вазитдинов (Мелехов, 88), Филиппов, Парамонов Е., Чухланцев (Краев, 77)

Судья:

Алексей Лапатухин (Россия)

Место и дата

19 ноября 13:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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