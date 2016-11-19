«Спартак» обыграл «Амкар» в матче молодежных команд
В матче 14-го тура молодежного первенства «Спартак» обыграл «Амкар»
со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Олег Красильниченко, Егор
никулин и Александр Ломовицкий, у гостей единственный мяч забил Вадим
Чухланцев.
После этого матча красно-белые поднялись на третье место в
таблице, имея в активе 27 очков, а команда из Перми расположилась на 14-м месте
с девятью очками.
В следующем туре подопечные Дмитрия Гунько 25 ноября сыграют на выезде с «Тереком», а «Амкар» в этот же день примет «Арсенал».
Напомним, основные составы команд сыграют завтра, 20 ноября. Начало матча в 17:00 по московскому времени.
Матч
Спартак (мол) - Амкар (мол) - 3:1 (2:0)
Голы
Красильниченко 30 (1:0). Никулин 36 (2:0). Чухланцев 50 (2:1). Ломовицкий 72 (3:1).
Состав
Спартак (мол): Аверкиев, Рассказов (Шигорев, 84), Мамин, Костылев (Феофилактов, 90), Красильниченко, Ломовицкий, Горовых (Разделкин, 84), Бабаев, Никулин, Цыганков, Маликов (Гордеочук, 90)
Амкар (мол): Аржевитин (Красильников, 46), Бурков, Ромащенко, Мосунов, Кондрашов (Енев, 71), Гусейнов, Аушев, Вазитдинов (Мелехов, 88), Филиппов, Парамонов Е., Чухланцев (Краев, 77)
Судья:
Алексей Лапатухин (Россия)
Место и дата
19 ноября 13:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция