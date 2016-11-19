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«Лучу-Энергии» грозит штраф на задержку матча с «Шинником»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

КДК РФС может оштрафовать «Луч-Энергию», начавший с 20-минутной задержкой сегодняшний домашний матч 23-го тура ФНЛ с «Шинником» (1:0).

Согласно дисциплинарному регламенту за подобное нарушение клуб должен заплатить 20 тысяч рублей.

О протесте футболистов заранее были предупреждены делегат и инспектор матча, а также Футбольная национальная лига.

«Игроки нашей команды провели акцию протеста в связи с невыплатой зарплаты и вышли на игру на 20 минут позже. Через 20 минут игра началась», - сказал глава пресс-службы клуба.

Ранее игроки команды из Владивостока бойкотировали тренировки из-за задолженностей.

Из-за финансовых трудностей футболисты «Луча»  30 часов добирались на матч 21-го тура первенства ФНЛ с воронежским «Факелом», используя разные виды транспорта, в том числе московский метрополитен. 

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