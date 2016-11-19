«Локомотив» упустил победу над «Оренбургом»
«Оренбург» дома сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре чемпионата России.
Счет на 25-й минуте открыл полузащитник гостей Алан Касаев, откликнувшийся на навес в штрафную в исполнении Игоря Денисова.
На 59-й минуте Павел Нехайчик восстановил равенство.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Уральский клуб набрал 12 очков, но остался на 12-м месте, московская команда с 16 очками - на 11-й строчке.
В следующем туре «Оренбург» 25 ноября сыграет на выезде с «Уфой», а «Локомотив» днем позже примет «Урал».
Матч
Оренбург - Локомотив - 1:1 (0:1)
Голы
Касаев 25 (0:1). Нехайчик 59 (1:1).
Состав
Оренбург: Гутор, Андреев, Кацалапов, Ойеволе, Полуяхтов, Георгиев (Делькин, 57), Коронов (Ефремов, 78), Афонин, Бреев, Воробьёв (Померко, 89), Нехайчик
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Янбаев, Шишкин, Чорлука, Михалик, Фернандеш, Миранчук (Самедов, 78), Касаев (Коломейцев, 65), Денисов И., Майкон
Предупреждения:
Андреев, 86 - Миранчук, 69; Майкон, 89
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
19 ноября 14:30, Газовик, Текстовая трансляция