«Локомотив» упустил победу над «Оренбургом»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Амкаром», который пройдет в рамках 14-го тура чемпионата России.

Денис Глушаков: Будет тяжело, но мы сделаем все возможное, чтобы обыграть «Амкар»

Денис Глушаков: Будет тяжело, но мы сделаем все возможное, чтобы обыграть «Амкар» Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Амкаром», который пройдет в рамках 14-го тура чемпионата России.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги гостевого матча с «Оренбургом» (1:1) в 14-м туре премьер-лиги.

Юрий Семин: «Оренбург» отыгрался за счет высокой мотивации Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги гостевого матча с «Оренбургом» (1:1) в 14-м туре премьер-лиги.

«Локомотив» не смог увезти три очка из Оренбурга. «Советский спорт» рассказывает, как это было.

Сделает ли Семин «Локомотив» чемпионом? «Локомотив» не смог увезти три очка из Оренбурга. «Советский спорт» рассказывает, как это было.

РФПЛ. 14-й тур. «Оренбург» сыграл вничью с «Локомотивом», «Анжи» - «Уфа» и другие матчи. Онлайн

РФПЛ. 14-й тур. «Оренбург» сыграл вничью с «Локомотивом», «Анжи» - «Уфа» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей 14-го тура чемпионата России.

Обозреватель «Советского спорта» объяснил, почему «Спартак» должен выиграть у «Амкара».

Евгений Ловчев: «Зенит» стимулирует соперников «Спартака»? Расскажу одну историю Обозреватель «Советского спорта» объяснил, почему «Спартак» должен выиграть у «Амкара».

Главный тренер дубля «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал победу своих подопечных над «Амкаром» (3:1) в матче 14-го тура молодежного первенства.

Дмитрий Гунько: Благодарен ребятам за самоотдачу в поединке с пермяками

Дмитрий Гунько: Благодарен ребятам за самоотдачу в поединке с пермяками Главный тренер дубля «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал победу своих подопечных над «Амкаром» (3:1) в матче 14-го тура молодежного первенства.

В субботу в матче 14-го тура чемпионата России махачкалинский «Анжи» примет «Уфу».

«Анжи» – «Уфа». Онлайн В субботу в матче 14-го тура чемпионата России махачкалинский «Анжи» примет «Уфу».

КДК РФС может оштрафовать «Луч-Энергию», начавший с 20-минутной задержкой сегодняшний домашний матч 23-го тура ФНЛ с «Шинником» (1:0).

«Лучу-Энергии» грозит штраф на задержку матча с «Шинником»

«Лучу-Энергии» грозит штраф на задержку матча с «Шинником» КДК РФС может оштрафовать «Луч-Энергию», начавший с 20-минутной задержкой сегодняшний домашний матч 23-го тура ФНЛ с «Шинником» (1:0).

В матче 14-го тура молодежного первенства «Спартак» обыграл «Амкар» со счетом 3:1.

«Спартак» обыграл «Амкар» в матче молодежных команд В матче 14-го тура молодежного первенства «Спартак» обыграл «Амкар» со счетом 3:1.

Защитник «Рубина» Серхио Санчес прокомментировал результат матча с «Ростовом» (0:0), который прошел в рамках 14-го тура чемпионата России.

Серхио Санчес: Болельщики «Рубина» – это топ уровень Защитник «Рубина» Серхио Санчес прокомментировал результат матча с «Ростовом» (0:0), который прошел в рамках 14-го тура чемпионата России.

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Анжи» - «Уфа», который состоится в рамках 14-го тура чемпионата России.

Александр Бубнов: В исходе матча «Анжи» – «Уфа» сомневаюсь больше всего

Александр Бубнов: В исходе матча «Анжи» – «Уфа» сомневаюсь больше всего Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Анжи» - «Уфа», который состоится в рамках 14-го тура чемпионата России.

В субботу в матче 14-го тура чемпионата России «Оренбург» примет московский «Локомотив».

«Оренбург» – «Локомотив» - 1:1. Как это было

«Оренбург» – «Локомотив» - 1:1. Как это было В субботу в матче 14-го тура чемпионата России «Оренбург» примет московский «Локомотив».

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о гостевой победе армейцев над «Арсеналом» (1:0) в 14-м туре РФПЛ.

Владимир Пономарев: ЦСКА зимой придется приобрести 2-3 игроков Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о гостевой победе армейцев над «Арсеналом» (1:0) в 14-м туре РФПЛ.

Бывший врач сборной России и московского «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.

Юрий Васильков: Допускаю, что игроки клубов РФПЛ позволяют себе употреблять кокаин

Юрий Васильков: Допускаю, что игроки клубов РФПЛ позволяют себе употреблять кокаин Бывший врач сборной России и московского «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко.

«Спартак» помучается с «Амкаром», у «Крыльев» нет шансов с «Зенитом»

«Спартак» помучается с «Амкаром», у «Крыльев» нет шансов с «Зенитом» Прогноз «Советского спорта» на 14-й тур РФПЛ.

В Екатеринбурге накануне прошло необычное благотворительное мероприятие, в котором приняли участие футболисты «Урала».

Павлюченко отыграл DJ-сет, чтобы помочь больному мальчику В Екатеринбурге накануне прошло необычное благотворительное мероприятие, в котором приняли участие футболисты «Урала».

Футбольный клуб «Локомотив» объявил стартовый состав на матч с «Оренбургом», который пройдет в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Оренбург» – «Локомотив». Стартовые составы команд Футбольный клуб «Локомотив» объявил стартовый состав на матч с «Оренбургом», который пройдет в рамках 14-го тура чемпионата России.

Бывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов поделился мнением о матче 14-го тура РФПЛ, в котором ростовчане на выезде сыграли вничью с «Рубином» (0:0).

Михаил Осинов: Тренер «Ростова» вышел победителем из противостояния с «Рубином»

Михаил Осинов: Тренер «Ростова» вышел победителем из противостояния с «Рубином» Бывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов поделился мнением о матче 14-го тура РФПЛ, в котором ростовчане на выезде сыграли вничью с «Рубином» (0:0).

Виталий Мутко: Еременко подвел себя и свой клуб

Виталий Мутко: Еременко подвел себя и свой клуб Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с дисквалификацией полузащитника ЦСКА Романа Еременко.