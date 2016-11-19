«Нефтехимик» и «Балтика» сыграли вничью
В матче 23-го тура первенства ФНЛ «Нефтехимик» дома сыграл
вничью с «Балтикой» (0:0).
Футболисты обеих команд не смогли отличиться в матче.
Обе команды имеют в активе 16 очков и замыкают таблицу ФНЛ.
В следующем туре нижнекамцы 26 ноября сыграют на выезде с «Сибирью»,
а «Балтика» в этот же день отправится в Санкт-Петербург, где сыграет с «Зенит-2».
ФНЛ
23-й тур
Матч
Нефтехимик - Балтика - 0:0
Состав
Нефтехимик: Самохвалов, Сурков, Решетников, Замалиев, Кива, Корнилов, Васильев (Матяш, 75), Галиакберов, Бойчук (Кортава, 60), Бабырь, Муллин
Балтика: Вамбольт, Тимофеев, Крючков, Зимулька, Почивалин (Марущак, 85), Родионов (Славнов, 46 , 46), Каленкович, Цимбал, Суханов, Соломатин (Елисеев А., 77), Сердюк (Пономарёв, 90 , 90)
Предупреждения:
Бабырь, 12; Кортава, 76; Корнилов, 86 - Крючков, 5
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
19 ноября 14:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция