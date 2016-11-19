Андрей Тихонов: «Енисею» пока не хватает инстинкта убийц

Главный тренер Енисея Андрей Тихонов прокомментировал победу своих подопечных над «Волгарем» (1:0) в матче 23-го тура первенства ФНЛ.

«Я благодарен ребятам за то, что они сделали за эти полгода. Были у нас тяжелые ситуации, когда мы проигрывали, но мы держались все вместе. Понимаю, что есть неудовлетворения, но не только у меня, но и самих футболистов. Так получилось, что, забив первый гол, мы начали сильно ошибаться, потом «Волгарь» завладел преимуществом и имел хорошие моменты. Это, наверное, говорит о том, что пока у нас нет инстинкта убийц. Будем работать над проблемными местами», - сказал Тихонов.

Единственный гол на третьей минуте встречи забил нападающий хозяев поля Андрей Козлов. «Енисей» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Астраханцы с 26 баллами – на 15-й строчке.

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