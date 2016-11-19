Андрей Тихонов: «Енисею» пока не хватает инстинкта убийц
Главный тренер Енисея Андрей Тихонов прокомментировал победу
своих подопечных над «Волгарем» (1:0) в матче 23-го тура первенства ФНЛ.
«Я благодарен ребятам за то, что они сделали за эти полгода.
Были у нас тяжелые ситуации, когда мы проигрывали, но мы держались все вместе.
Понимаю, что есть неудовлетворения, но не только у меня, но и самих
футболистов. Так получилось, что, забив первый гол, мы начали сильно ошибаться,
потом «Волгарь» завладел преимуществом и имел хорошие моменты. Это, наверное,
говорит о том, что пока у нас нет инстинкта убийц. Будем работать над
проблемными местами», - сказал Тихонов.
Единственный
гол на третьей минуте встречи забил нападающий хозяев поля Андрей Козлов. «Енисей»
набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Астраханцы с 26
баллами – на 15-й строчке.
ФНЛ
23-й тур
Матч
Голы
Козлов 3 (1:0).
Состав
Енисей: Опарин, Чичерин, Гультяев, Чернов, Иванов (Цуканов, 86), Коротаев (Кичин, 46), Фатуллаев, Алиев, Ломакин (Семакин, 76), Козлов (Малоян, 77), Камеш
Волгарь: Бучнев, Стешин, Плиев (Болонин, 78), Зуйков, Сутормин, Шалаев, Букия (Газзаев Р., 83), Акбашев (Жабкин, 81), Кабутов, Скворцов (Дышеков, 87), Радченко
Предупреждения:
нет - Шалаев, 61; Кабутов, 65; Газзаев Р., 90; Сутормин, 90
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
19 ноября 13:00, Центральный, Онлайн-трансляция