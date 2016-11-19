Юрий Газзаев: Не пришло время наших побед
Главный тренер футбольного клуба «Волгарь» Юрий Газзаев прокомментировал
поражение своих подопечных от «Енисея» (0:1) в матче 23-го тура первенства ФНЛ.
«Жалко, что такую игру проиграли, моментов было достаточно.
Начали как-то зажато и пропустили, а второй тайм провели гораздо лучше, мы
доминировали, имели заметное преимущество, но не реализовали моменты. Наверное,
не хватает класса, очень молодая команда. Не пришло время наших побед. А к
своим игрокам претензий нет. «Енисей» с победой. Команда близка к четверке,
плюс есть внимание со стороны губернатора, а это большой плюс. Тренерский штаб
нынешний хороший, который заслуживал уважения еще в бытность игроков, теперь
осваивают тренерское ремесло. Желаю им всем удачи», - сказал Газзаев.
Единственный
гол на третьей минуте встречи забил нападающий хозяев поля Андрей Козлов. «Енисей»
набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Астраханцы с 26
баллами – на 15-й строчке.
ФНЛ
23-й тур
Матч
Голы
Козлов 3 (1:0).
Состав
Енисей: Опарин, Чичерин, Гультяев, Чернов, Иванов (Цуканов, 86), Коротаев (Кичин, 46), Фатуллаев, Алиев, Ломакин (Семакин, 76), Козлов (Малоян, 77), Камеш
Волгарь: Бучнев, Стешин, Плиев (Болонин, 78), Зуйков, Сутормин, Шалаев, Букия (Газзаев Р., 83), Акбашев (Жабкин, 81), Кабутов, Скворцов (Дышеков, 87), Радченко
Предупреждения:
нет - Шалаев, 61; Кабутов, 65; Газзаев Р., 90; Сутормин, 90
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
19 ноября 13:00, Центральный, Онлайн-трансляция