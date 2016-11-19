Юрий Газзаев: Не пришло время наших побед

Главный тренер футбольного клуба «Волгарь» Юрий Газзаев прокомментировал поражение своих подопечных от «Енисея» (0:1) в матче 23-го тура первенства ФНЛ.

«Жалко, что такую игру проиграли, моментов было достаточно. Начали как-то зажато и пропустили, а второй тайм провели гораздо лучше, мы доминировали, имели заметное преимущество, но не реализовали моменты. Наверное, не хватает класса, очень молодая команда. Не пришло время наших побед. А к своим игрокам претензий нет. «Енисей» с победой. Команда близка к четверке, плюс есть внимание со стороны губернатора, а это большой плюс. Тренерский штаб нынешний хороший, который заслуживал уважения еще в бытность игроков, теперь осваивают тренерское ремесло. Желаю им всем удачи», - сказал Газзаев.

Единственный гол на третьей минуте встречи забил нападающий хозяев поля Андрей Козлов. «Енисей» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Астраханцы с 26 баллами – на 15-й строчке.

ФНЛ

23-й тур