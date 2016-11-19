Воронов стал бронзовым призером Cup of China

Российский фигурист Сергей Воронов занял третье место на пятом этапе Гран-при Cup of China в Пекине.

Занимавший после короткой программы четвертое место Воронов в произвольной программе также показал четвертый результат, но по сумме баллов поднялся на третье место.

Победителем этапа стал канадец Патрик Чан, а лидировавший после короткой программы Боян Цзинь из Китая стал вторым.

Добавим, что еще два российских фигуриста смогли улучшить свое место: Александр Петров поднялся с девятого места на шестое, а Максим Ковтун – с десятого на седьмое.

Пекин (Китай)

«Гран-при»

5-й этап

Cup of China

Мужчины

1. Патрик Чан (Канада) – 279,72

2. Боян Цзинь (Китай) – 278,54

3. Сергей Воронов (Россия) – 243,76

...6. Александр Петров (Россия) – 228,44

7. Максим Ковтун (Россия) – 221,43