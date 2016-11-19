Воронов стал бронзовым призером Cup of China
Российский фигурист
Сергей Воронов занял третье место на пятом этапе Гран-при Cup of China в Пекине.
Занимавший после короткой программы четвертое место Воронов в произвольной программе также показал четвертый результат, но по сумме баллов поднялся на третье место.
Победителем этапа стал канадец Патрик Чан, а лидировавший после короткой программы Боян Цзинь из Китая стал вторым.
Добавим, что еще два российских фигуриста смогли улучшить свое место: Александр Петров поднялся с девятого места на шестое, а Максим Ковтун – с десятого на седьмое.
Пекин (Китай)
«Гран-при»
5-й этап
Cup of China
Мужчины
1. Патрик Чан
(Канада) – 279,72
2. Боян Цзинь (Китай) – 278,54
3. Сергей Воронов (Россия) – 243,76
...6. Александр Петров (Россия) – 228,44
7. Максим Ковтун (Россия) – 221,43