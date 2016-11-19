«Севилья» поднялась на третье место в примере, вырвав победу у «Депортиво»

«Депортиво» дома уступил «Севилье» (2:3) в 12-м туре чемпионата Испании.

У хозяев поля отличились Райан Бабель (1-я минута) и Флорин Андоне (42-я), у гостей - Стивен Нзони (44-я), Витоло (87-я) и Габриэль Меркадо (90).

Команда из Ла-Коруньи с 10 очками занимает на данный момент 16-е место, их сегодняшний соперник с 24 баллами поднялся на третью строчку.

В следующем туре «Депортиво» 26 ноября сыграет на выезде с «Малагой», а «Севилья» в тот же день примет «Валенсию».