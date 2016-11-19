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«Севилья» поднялась на третье место в примере, вырвав победу у «Депортиво»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Депортиво» дома уступил «Севилье» (2:3) в 12-м туре чемпионата Испании.

У хозяев поля отличились Райан Бабель (1-я минута) и Флорин Андоне (42-я), у гостей - Стивен Нзони (44-я), Витоло (87-я) и Габриэль Меркадо (90).

Команда из Ла-Коруньи с 10 очками занимает на данный момент 16-е место, их сегодняшний соперник с 24 баллами поднялся на третью строчку.

В следующем туре «Депортиво» 26 ноября сыграет на выезде с «Малагой», а «Севилья» в тот же день примет «Валенсию».

Матч

Депортиво - Севилья - 2:3 (2:1)

Голы

Бабел 1 (1:0). Андоне 43 (2:0). Н'Зонзи 44 (2:1). Витоло 87 (2:2). Меркадо 90 (2:3).

Состав

Депортиво: Тытонь, Сидней, Луизинью, Хуанфран (Аррибас, 79), Чолак (Борхес, 62), Гама, Альбентоса, Москера, Гильерме, Бабел, Андоне (Морено, 90)

Севилья: Гонсалес С., Каррису (Витоло, 46), Эскудеро, Меркадо, Пареха, Мариано, Н'Зонзи, Краневиттер, Сарабиа (Бен Йеддер, 76), Гансо (Васкес, 70), Вьетто

Предупреждения:

Тытонь, 57; Аррибас, 84; Бабел, 90 - Пареха, 76; Вьетто, 83

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

19 ноября 15:00, Риасор, Онлайн-трансляция

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