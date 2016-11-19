«Спартак-2» разгромил «Сокол», забив четыре безответных мяча

В матче 23 тура первенства ФНЛ «Спартак-2» на выезде разгромил саратовский «Сокол» со счетом 4:0.

В составе победителей по два мяча забили Георгий Мелкадзе и Артем Федчук.

Стоит отметить, что «Сокол» с 64-й минуты играл в меньшинстве, Андрей Семенов получил вторую желтую карточку и покинул поле.

После этого матча москвичи с 36 очками поднялись на пятое место в таблице, а саратовцы расположились на 14 строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем туре красно-белые 26 ноября примут «Шинник», а «Сокол» отправится в Санкт-Петербург, где в этот же день сыграет с «Тосно».

ФНЛ

23-й тур