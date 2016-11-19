«Спартак-2» разгромил «Сокол», забив четыре безответных мяча
В матче 23 тура первенства ФНЛ «Спартак-2» на выезде
разгромил саратовский «Сокол» со счетом 4:0.
В составе победителей по два мяча забили Георгий Мелкадзе и
Артем Федчук.
Стоит отметить, что «Сокол» с 64-й минуты играл в меньшинстве,
Андрей Семенов получил вторую желтую карточку и покинул поле.
После этого матча москвичи с 36 очками поднялись на пятое
место в таблице, а саратовцы расположились на 14 строчке, имея в активе 27
очков.
В следующем туре красно-белые 26 ноября примут «Шинник», а «Сокол»
отправится в Санкт-Петербург, где в этот же день сыграет с «Тосно».
ФНЛ
23-й тур
Матч
Голы
Федчук 18 (0:1). Мелкадзе 67 (0:2). Мелкадзе 74 (0:3). Федчук 80 (0:4).
Состав
Сокол: Фёдоров, Ходырев (Васянович, 65), Семёнов, Климов, Пасько, Хрущёв (Магадиев, 78), Дудолев (Домшинский, 63), Паштов (Перченок, 59), Романенко, Платика, Галыш
Спартак-2: Филиппов, Хомуха, Лихачёв, Шанбиев, Гулиев, Леонтьев (Полубояринов, 84), Самсонов, Мелкадзе, Бакаев (Синодзука, 79), Савичев (Пантелеев, 82), Федчук (Руденко, 86)
Предупреждения:
Дудолев, 5; Платика, 87 - Самсонов, 35; Филиппов, 90
Удаления:
Семёнов, 64 - нет
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
19 ноября 15:00, Локомотив, Онлайн-трансляция