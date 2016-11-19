Дмитрий Гунько: Благодарен ребятам за самоотдачу в поединке с пермяками
Главный тренер
дубля «Спартака» Дмитрий Гунько
прокомментировал победу своих подопечных над «Амкаром» (3:1) в матче 14-го тура
молодежного первенства.
«Благодарен своим ребятам за самоотдачу, проявленную в
поединке с пермяками. Команда выполнила план на матч. Игроки контролировали мяч
и создали много моментов для взятия ворот. Единственное, что немного огорчило,
— это пропущенный гол. Он был необязательным. В целом же наши футболисты
продемонстрировали сегодня достойную игру», - цитирует Гунько официальный сайт «Спартака»
Напомним,
в составе победителей отличились Олег Красильниченко, Егор никулин и Александр
Ломовицкий, у гостей единственный мяч забил Вадим Чухланцев.
После этого матча красно-белые поднялись на третье место в таблице, имея в активе 27 очков. В следующем туре подопечные Дмитрия Гунько 25 ноября сыграют на выезде с «Тереком».
Матч
Спартак (мол) - Амкар (мол) - 3:1 (2:0)
Голы
Красильниченко 30 (1:0). Никулин 36 (2:0). Чухланцев 50 (2:1). Ломовицкий 72 (3:1).
Состав
Спартак (мол): Аверкиев, Рассказов (Шигорев, 84), Мамин, Костылев (Феофилактов, 90), Красильниченко, Ломовицкий, Горовых (Разделкин, 84), Бабаев, Никулин, Цыганков, Маликов (Гордеочук, 90)
Амкар (мол): Аржевитин (Красильников, 46), Бурков, Ромащенко, Мосунов, Кондрашов (Енев, 71), Гусейнов, Аушев, Вазитдинов (Мелехов, 88), Филиппов, Парамонов Е., Чухланцев (Краев, 77)
Судья:
Алексей Лапатухин (Россия)
Место и дата
19 ноября 13:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция