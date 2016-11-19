Дмитрий Гунько: Благодарен ребятам за самоотдачу в поединке с пермяками

Главный тренер дубля «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал победу своих подопечных над «Амкаром» (3:1) в матче 14-го тура молодежного первенства.

«Благодарен своим ребятам за самоотдачу, проявленную в поединке с пермяками. Команда выполнила план на матч. Игроки контролировали мяч и создали много моментов для взятия ворот. Единственное, что немного огорчило, — это пропущенный гол. Он был необязательным. В целом же наши футболисты продемонстрировали сегодня достойную игру», - цитирует Гунько официальный сайт «Спартака»

Напомним, в составе победителей отличились Олег Красильниченко, Егор никулин и Александр Ломовицкий, у гостей единственный мяч забил Вадим Чухланцев.

После этого матча красно-белые поднялись на третье место в таблице, имея в активе 27 очков. В следующем туре подопечные Дмитрия Гунько 25 ноября сыграют на выезде с «Тереком».