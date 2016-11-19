Лучано Спаллетти: «Рома» должна думать как «Ювентус»

Главный тренер «Ромы» в преддверии матча 13-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» поделился мнением, что нужно его команде, чтобы на равных конкурировать с «Ювентусом».

«Чтобы стать такими же успешными, мы должны думать как они, побеждать как они и ставить перед собой такие же цели», - цитирует специалиста Football Italia.

Напомним, команда из Турина с 30 очками лидирует в серии А, опережая римлян на четыре балла.

Касаясь воскресного матча в Бергамо, Спаллетти отметил, что лазарет команды пустеет. «Манолас и Эмерсон вернулись в строй, как и Паредес. Что касается Вермалена, то он завершает восстанавливаться, и, если все будет хорошо, то возобновит тренировки с основным составом во вторник», - сказал бывший наставник «Зенита».