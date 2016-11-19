Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Оренбург1 : 1Локомотив
Футбол  Динамо0 : 0Зенит-2
Футбол  Боруссия- : -Бавария
Футбол  Манчестер Юнайтед1 : 1Арсенал
Футбол  Анжи0 : 0Уфа
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Арсенал» на 89-й минуте ушел от поражения в матче с «МЮ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Арсенал» на 89-й минуте ушел от поражения в матче с «МЮ»
Источник: Reuters

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сыграл вничью «Арсеналом». Итоговый счет матча – 1:1.

Счет открыл на 68-й минуте полузащитник хозяев поля Хуан Мата. За минуту до конца встречи Оливье Жиру установил окончательный счет, забив с передачи Алекса Окслейд-Чемберлена.

Благодаря ничьей «Арсенал» с 25-ю очками поднялся на третью строчку турнирной таблицы, а «красные дьяволы» расположились на шестом мемте, имея в активе 19 очков.

В следующем туре команда Жозе Моуринью 27 ноября примет «Вест Хэм», а столичный клуб в этот же день сыграет с «Борнмутом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча. 

Чемпионат Англии
12-й тур

Матч

Манчестер Юнайтед - Арсенал - 1:1 (0:0)

Голы

Мата 69 (1:0). Жиру 89 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Рохо, Дармиан (Блинд, 64), Эррера, Кэррик, Погба, Валенсия, Мата (Шнайдерлин, 85), Рэшфорд, Марсьяль (Руни, 63)

Арсенал: Чех, Косьельни, Дженкинсон (Окслейд-Чемберлен, 83), Мустафи, Монреаль, Эль-Ненни (Жиру, 73), Рэмзи, Коклен (Джака, 81), Озил, Санчес, Уолкотт

Предупреждения:

Дармиан, 25; Мата, 70; Руни, 90 - Санчес, 16; Рэмзи, 87; Джака, 90

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

19 ноября 15:30, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
АПЛ. 12-й тур. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью, «Саутгемптон» - «Ливерпуль» и другие матчиРезультаты матчей 12-го тура чемпионата Англии.«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» - 1:1. Как это было«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» - 1:1. Как это былоВ субботу в матче 12-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» из Лондона.Роберт Мак: Пришлось потратить некоторое время на то, чтобы понять, чего именно хочет ЛуческуПолузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал об адаптации к требованиям главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу и сравнил стиль игры петербургского клуба с «Арсеналом».«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», которые сегодня встретятся в 12-м туре чемпионата Англии.Промес может продолжить карьеру в «Ливерпуле»Форвард красно-белых Квинси Промес может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает британский портал Liverpool Echo.Супервыходные в Европе. Что смотреть в уик-эндСупервыходные в Европе. Что смотреть в уик-энд«Советский спорт» рассказывает о матчах выходных в Европе, которые нельзя пропустить.Руни поскользнулся на бутылке и получил травму, находясь в сборной АнглииСтали известны некоторые подробности скандальной истории с участием форварда сборной Англии Уэйна Руни. Выяснилось, что он травмировался при необычных обстоятельствах.Жозе Моуринью: Руни готов сыграть с «Арсеналом»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с нападающим Уэйном Руни. Он отметил, что скандальная ситуация в сборной Англии не повлияла на готовность футболиста принять участие в ближайшем матче против «Арсенала» в чемпионате Англии.Конте – лучший тренер АПЛ по итогам октября, Азар – лучший футболист (фото)Наставник «Челси» Антонио Конте признан лучшим тренером октября в чемпионате Англии. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.ВИДЕО ДНЯ: Фабрегас «протроллил» Агуэро, забив гол с «мертвого» углаПолузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас в рамках рекламы своих новых бутс от компании Puma решил подшутить над форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.Арсен Венгер: Пьянка Руни? Каждый футболист должен думать о последствияхГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал инцидент с участием форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни.Ничья Карлсена и Карякина, поражение «молодежки» в Канаде и $700 млн за АПЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.«Реал» готов предложить «Арсеналу» 25 млн фунтов за РэмзиТренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом готовят предложение лондонскому «Арсеналу» по покупке валлийского полузащитника Аарона Рэмзи, сообщает The Sun.Китайская компания купила права на трансляции матчей АПЛ за 700 млн долларовАнглийская премьер-лига продала права на трансляции матчей Китайской компании за 700 миллионов долларов, сообщает Associated Press.Кристоф Дюгарри: Ибрагимович не является великим футболистомБывший форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри рассказал о своем отношении к нападающему «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Златану Ибрагимовичу.Неймар пытается убедить Коутиньо перейти в «Барселону»Нападающий «Барселоны» Неймар хочет видеть в команде своего соотечественника полузащитника «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо. Он беседовал Коутиньо по этому поводу.Диего Форлан: В «Ливерпуле» сейчас нет игрока уровня Луиса Суареса, но Коутиньо очень хорошБывший форвард «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан высказался о выступлении «Ливерпуля» в нынешнем сезоне, отметив полузащитника «красных» Филиппе Коутиньо, а также наставника команды Юргена Клоппа.Патрис Эвра: Только такие, как Скоулз никогда не получали от главного тренераЗащитник «Ювентуса» Патрис Эвра поздравил с днем рождения экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пола Скоулза с днем рождения.«Арсенал» нацелился на форварда «Норшеллана»Руководство «Арсенала» рассматривает возможность приобретения нападающего датского «Норшеллана» Маркуса Ингвартсена, сообщает Mirror.Юрген Клопп: Легенды футбола пили и курили, как черти, поэтому историю с Руни скоро забудутГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал инцидент с участием форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйна Руни.

Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Оливье Жиру
Оливье Жирувсе новости
Хуан Мата
Хуан Матавсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение