«Арсенал» на 89-й минуте ушел от поражения в матче с «МЮ»
В матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сыграл вничью «Арсеналом». Итоговый счет матча – 1:1.
Счет открыл на 68-й минуте полузащитник хозяев поля Хуан
Мата. За минуту до конца встречи Оливье Жиру установил окончательный счет,
забив с передачи Алекса Окслейд-Чемберлена.
Благодаря ничьей «Арсенал» с 25-ю очками поднялся на третью
строчку турнирной таблицы, а «красные дьяволы» расположились на шестом мемте,
имея в активе 19 очков.
В следующем туре команда Жозе Моуринью 27 ноября примет «Вест Хэм», а столичный клуб в этот же день сыграет с «Борнмутом».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.
Чемпионат Англии
12-й тур
Матч
Манчестер Юнайтед - Арсенал - 1:1 (0:0)
Голы
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Рохо, Дармиан (Блинд, 64), Эррера, Кэррик, Погба, Валенсия, Мата (Шнайдерлин, 85), Рэшфорд, Марсьяль (Руни, 63)
Арсенал: Чех, Косьельни, Дженкинсон (Окслейд-Чемберлен, 83), Мустафи, Монреаль, Эль-Ненни (Жиру, 73), Рэмзи, Коклен (Джака, 81), Озил, Санчес, Уолкотт
Предупреждения:
Дармиан, 25; Мата, 70; Руни, 90 - Санчес, 16; Рэмзи, 87; Джака, 90
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
19 ноября 15:30, Олд Траффорд, Текстовая трансляция