Кураньи побывал на фанатском секторе «Динамо в матче с «Зенитом-2»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи побывал в фан-секторе бело-голубых на «Арене Химки», где столичный клуб в эти минуты играет с «Зенитом-2» в 23-м туре первенства ФНЛ.

Об этом сообщил в своем твиттере специалист по работе с болельщиками «Динамо» Антон Дорофеев.

Напомним, Кураньи защищал цвета «Динамо» с 2010 по 2015 год и забил 50 голов.

После этого немец перешел в «Хоффенхайм». Сейчас он является свободным агентом.