Кураньи побывал на фанатском секторе «Динамо в матче с «Зенитом-2»
Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи побывал в фан-секторе бело-голубых на «Арене Химки», где столичный клуб в эти минуты играет с «Зенитом-2» в 23-м туре первенства ФНЛ.
Об этом сообщил в своем твиттере специалист по работе с болельщиками «Динамо» Антон Дорофеев.
Напомним, Кураньи защищал цвета «Динамо» с 2010 по 2015 год и забил 50 голов.
После этого немец перешел в «Хоффенхайм». Сейчас он является свободным агентом.
Кевин Кураньи в гостях на #ТрибунаDвСинем заводит за #Динамо #Кураньи #КевинКураньи pic.twitter.com/6OADBj73Nv— Антон Дорофеев (@moscowdorofeev) 19 ноября 2016 г.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Темников (Катрич, 74), Козлов, Рыков, Хольмен, Морозов, Зотов (Кузьмин, 71), Сапета, Ташаев, Луценко, Панченко
Зенит-2: Бабурин, Мильдзихов, Круговой, Йованович, Лобов, Костин, Бавин, Исаев (Саламатов, 77), Гасилин (Долгов, 84), Проничев, Ящук (Камышев, 29)
Предупреждения:
Зотов, 59 - Проничев, 23; Исаев, 73
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
19 ноября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция