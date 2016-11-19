Павел Буре: Успех «Рейнджерс» – это в первую очередь заслуга Сатера

Бывший форвард «Рейнджерс» Павел Буре объяснил факторы стабильной игры «Рейнджерс» на протяжении последних лет.

«Рейнджерс», как мне кажется, уже несколько сезонов идут по нарастающей и сегодня закономерно являются одними из лидеров всей НХЛ. Команда не просто так каждый год попадает в плей-офф, а два с половиной года назад играла в финале. На мой взгляд, в первую очередь это заслуга Глена Сатера – легендарного генерального менеджера, президента и выдающегося организатора. Уже сколько лет он работает в клубе и на протяжении практически всей своей эпохи умудряется своевременно обновлять состав, добиваться достаточно высоких результатов и не допускать длительных провалов. Кроме того, в его командах всегда царила прекрасная атмосфера, а клуб создавал и создает все условия, чтобы хоккеисты могли думать только об игре и о том, как принести команде пользу. Играть в хоккей в таком дружном коллективе – удовольствие и счастье», – приводит слова Буре официальный сайт НХЛ.

Отметим, что «Рейнджерс» неизменно выходят в плей-офф последние шесть сезонов.