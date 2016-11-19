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Юрий Семин: «Оренбург» отыгрался за счет высокой мотивации

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги гостевого матча с «Оренбургом» (1:1) в 14-м туре премьер-лиги.

«Сложно оценить этот матч. Было очень холодно. В первом тайме мы играли достаточно неплохо. Во втором нужно было сделать замены, но футболисты были замерзшие, поэтому я не решался выпустить их сразу. Наверное, ничья в этом матче закономерная. У «Оренбурга» была высокая мотивация, за счет которой они и отыгрались во втором тайме», - считает специалист.

«Советский спорт« вел текстовую трансляцию встречи.

Уральский клуб набрал 12 очков, но остался на 12-м месте, московская команда с 16 очками - на 11-й строчке.

В следующем туре «Оренбург» 25 ноября сыграет на выезде с «Уфой», а «Локомотив» днем позже примет «Урал». 

Матч

Оренбург - Локомотив - 1:1 (0:1)

Голы

Касаев 25 (0:1). Нехайчик 59 (1:1).

Состав

Оренбург: Гутор, Андреев, Кацалапов, Ойеволе, Полуяхтов, Георгиев (Делькин, 57), Коронов (Ефремов, 78), Афонин, Бреев, Воробьёв (Померко, 89), Нехайчик

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Янбаев, Шишкин, Чорлука, Михалик, Фернандеш, Миранчук (Самедов, 78), Касаев (Коломейцев, 65), Денисов И., Майкон

Предупреждения:

Андреев, 86 - Миранчук, 69; Майкон, 89

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

19 ноября 14:30, Газовик, Текстовая трансляция

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