Денис Глушаков: Будет тяжело, но мы сделаем все возможное, чтобы обыграть «Амкар»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Амкаром», который пройдет в рамках 14-го тура чемпионата России.

«Когда выигрываешь – отлично настроение. Мы к сожалению, одну игру проиграли, но это все осталось в прошлом. «Амкар» серьезная команда, хорошая и сплоченная. Нам будет не так просто одержать победу в этом матче. Будет тяжело, но мы сделаем все возможное, чтобы выиграть», - сказал Глушаков в интервью клубному телеканалу.

Напомним, матч «Спартак» - «Амкар» состоится завтра, 20 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени

Чемпионат России

14-й тур