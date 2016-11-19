Континен и Пирс стали первыми финалистами Итогового турнира в парном разряде
На Итоговом турнире
года в Лондоне определились первые финалисты. Финн Хенри Континен и Джон Пирс
одержали победу в полуфинале над братьями Бобом и Майком Брайанами. За 1 час 15
минут пятые сеяные на турнире выиграли со счетом 7:6 (7:2), 6:4.
В финале соперниками Континена и Пирса станут победители матча Джейми Маррэй/Бруно Суарес (Великобритания/Бразилия, 2) – Равен Клаасен/Раджив Рам (ЮАР/США, 7).
Лондон
(Великобритания)
Итоговый турнир Barclays ATP World Tour Finals
Призовой фонд 7 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
½ финала
Матч
Континен/Пирс () - Брайан Б./Брайан М. (США) - 7:6, 6:4
Место и дата
19 ноября 15:00, , Онлайн-трансляция
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