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Континен и Пирс стали первыми финалистами Итогового турнира в парном разряде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На Итоговом турнире года в Лондоне определились первые финалисты. Финн Хенри Континен и Джон Пирс одержали победу в полуфинале над братьями Бобом и Майком Брайанами. За 1 час 15 минут пятые сеяные на турнире выиграли со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

В финале соперниками Континена и Пирса станут победители матча Джейми Маррэй/Бруно Суарес (Великобритания/Бразилия, 2) – Равен Клаасен/Раджив Рам (ЮАР/США, 7).

Лондон (Великобритания)
Итоговый турнир Barclays ATP World Tour Finals
Призовой фонд 7 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
½ финала

Матч

Континен/Пирс () - Брайан Б./Брайан М. (США) - 7:6, 6:4

Место и дата

19 ноября 15:00, , Онлайн-трансляция


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