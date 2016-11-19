«Зенит-2» сыграл вничью с «Динамо», москвичи продлили беспроигрышную серию до шести матчей
Матч 23-го тура ФНЛ
между «Динамо» и «Зенитом-2» закончился нулевой ничьей.
Динамовцы не проигрывают шестую игру подряд. Последний раз
они потерпели поражение 15 октября в матче против «Факела».
Напомним, следующий матч команда Владислава Радимова
проведет 26 ноября дома против «Балтики», динамовцы в тот же день сыграют на
выезде с «Волгарем».
После этого матча «Динамо» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, «Зенит-2» с 31 очком идет на девятом месте.
Матч
Состав
Динамо: Шунин, Темников (Катрич, 74), Козлов, Рыков, Хольмен, Морозов, Зотов (Кузьмин, 71), Сапета, Ташаев, Луценко, Панченко
Зенит-2: Бабурин, Мильдзихов, Круговой, Йованович, Лобов, Костин, Бавин, Исаев (Саламатов, 77), Гасилин (Долгов, 84), Проничев (Мусаев, 90), Ящук (Камышев, 29)
Предупреждения:
Зотов, 59; Сапета, 90 - Проничев, 23; Исаев, 73; Бабурин, 90
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
19 ноября 16:00, Арена Химки, Текстовая трансляция