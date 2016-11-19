«Зенит-2» сыграл вничью с «Динамо», москвичи продлили беспроигрышную серию до шести матчей

Матч 23-го тура ФНЛ между «Динамо» и «Зенитом-2» закончился нулевой ничьей.

Динамовцы не проигрывают шестую игру подряд. Последний раз они потерпели поражение 15 октября в матче против «Факела».

Напомним, следующий матч команда Владислава Радимова проведет 26 ноября дома против «Балтики», динамовцы в тот же день сыграют на выезде с «Волгарем».

После этого матча «Динамо» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, «Зенит-2» с 31 очком идет на девятом месте.